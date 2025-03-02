Катар осудил запрет Израиля на поставки гумпомощи в Газу
МИД Катара осудил запрет Израиля на поставки гумпомощи в сектор Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Власти Катара осуждают запрет правительства Израиля на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заявив о неприемлемости использовать продукты питания в качестве оружия, сообщается в заявлении МИД Катара.
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"Катар решительно осуждает решение правительства оккупационного Израиля о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав это грубым нарушением соглашения о прекращении огня, международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции и всех религиозных норм", - пишет катарское агентство QNA со ссылкой на заявление МИД
Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении подчеркнуло категорическое неприятие руководства Катара использования продуктов питания в качестве оружия войны, призвав международное сообщество обязать Израиль гарантировать безопасный, устойчивый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи во все районы сектора
Ранее решение правительства Израиля о запрете на поставки гуманитарного груза в сектор Газа осудили Саудовская Аравия и Египет.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
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