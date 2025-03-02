https://ria.ru/20250302/kanada-2002629986.html
Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Трюдо объявил о введении новых санкций против России - РИА Новости, 02.03.2025
Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:41:00+03:00
2025-03-02T22:41:00+03:00
2025-03-02T22:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и 21 организации, якобы оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы главы канадского правительства. "Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - говорится в релизе. При этом в заявлении не указано, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций. В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физлиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.
https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html
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в мире, россия, канада, оттава, джастин трюдо, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, Санкции в отношении России
Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Премьер Канады Трюдо объявил о новых санкциях против 10 физлиц и 21 организации