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Трюдо объявил о введении новых санкций против России - РИА Новости, 02.03.2025
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22:41 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/kanada-2002629986.html
Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Трюдо объявил о введении новых санкций против России - РИА Новости, 02.03.2025
Трюдо объявил о введении новых санкций против России
Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:41:00+03:00
2025-03-02T22:41:00+03:00
в мире
россия
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оттава
джастин трюдо
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и 21 организации, якобы оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы главы канадского правительства. "Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - говорится в релизе. При этом в заявлении не указано, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций. В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физлиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.
https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html
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в мире, россия, канада, оттава, джастин трюдо, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, Санкции в отношении России
Трюдо объявил о введении новых санкций против России

Премьер Канады Трюдо объявил о новых санкциях против 10 физлиц и 21 организации

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и 21 организации, якобы оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы главы канадского правительства.
«
"Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - говорится в релизе.
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При этом в заявлении не указано, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физлиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.
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В миреРоссияКанадаОттаваДжастин ТрюдоСанкции в отношении России
 
 
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