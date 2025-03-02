https://ria.ru/20250302/kanada-2002629986.html

Трюдо объявил о введении новых санкций против России

Трюдо объявил о введении новых санкций против России - РИА Новости, 02.03.2025

Трюдо объявил о введении новых санкций против России

Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:41:00+03:00

2025-03-02T22:41:00+03:00

2025-03-02T22:41:00+03:00

в мире

россия

канада

оттава

джастин трюдо

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физических лиц и 21 организации, якобы оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы главы канадского правительства. "Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - говорится в релизе. При этом в заявлении не указано, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций. В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физлиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.

https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002048571.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, канада, оттава, джастин трюдо, санкции в отношении россии