Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ
Al-Jazeera: Израиль потребовал от ХАМАС освободить пять заложников
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших, ХАМАС в ответ заявил, что придерживается уже достигнутых договоренностей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.
“Израиль потребовал в обмен на продление первого этапа соглашения о перемирии на неделю… освободить 5 живых заложников и вернуть тела 10 погибших в обмен на освобождения палестинских заключенных и увеличение поставок помощи”, - передает телеканал.
Согласно источникам, Израиль ожидал ответа на это предложение до полуночи в пятницу.
“ХАМАС заявил о том, что придерживается уже достигнутых и подписанных через посредников договоренностей”, - уточнили источники.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
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