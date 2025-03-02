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Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.03.2025
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13:32 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/izrail-2002573745.html
Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ
Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.03.2025
Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ
Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:32:00+03:00
2025-03-02T13:32:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших, ХАМАС в ответ заявил, что придерживается уже достигнутых договоренностей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники. “Израиль потребовал в обмен на продление первого этапа соглашения о перемирии на неделю… освободить 5 живых заложников и вернуть тела 10 погибших в обмен на освобождения палестинских заключенных и увеличение поставок помощи”, - передает телеканал. Согласно источникам, Израиль ожидал ответа на это предложение до полуночи в пятницу. “ХАМАС заявил о том, что придерживается уже достигнутых и подписанных через посредников договоренностей”, - уточнили источники. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html
https://ria.ru/20250222/izrail-2001025734.html
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в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Катар, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ

Al-Jazeera: Израиль потребовал от ХАМАС освободить пять заложников

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших, ХАМАС в ответ заявил, что придерживается уже достигнутых договоренностей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.
“Израиль потребовал в обмен на продление первого этапа соглашения о перемирии на неделю… освободить 5 живых заложников и вернуть тела 10 погибших в обмен на освобождения палестинских заключенных и увеличение поставок помощи”, - передает телеканал.
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Согласно источникам, Израиль ожидал ответа на это предложение до полуночи в пятницу.
ХАМАС заявил о том, что придерживается уже достигнутых и подписанных через посредников договоренностей”, - уточнили источники.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
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С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
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Израиль вызволил из сектора Газа 30 заложников
22 февраля, 18:29
 
В миреИзраильСШАКатарСтив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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