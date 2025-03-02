https://ria.ru/20250302/izrail-2002573745.html

Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ

Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.03.2025

Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ

Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:32:00+03:00

2025-03-02T13:32:00+03:00

2025-03-02T13:32:00+03:00

в мире

израиль

сша

катар

стив уиткофф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Израиль потребовал от ХАМАС в обмен на продление на неделю первого этапа соглашения о перемирии освободить пять живых заложников и вернуть тела 10 погибших, ХАМАС в ответ заявил, что придерживается уже достигнутых договоренностей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники. “Израиль потребовал в обмен на продление первого этапа соглашения о перемирии на неделю… освободить 5 живых заложников и вернуть тела 10 погибших в обмен на освобождения палестинских заключенных и увеличение поставок помощи”, - передает телеканал. Согласно источникам, Израиль ожидал ответа на это предложение до полуночи в пятницу. “ХАМАС заявил о том, что придерживается уже достигнутых и подписанных через посредников договоренностей”, - уточнили источники. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html

https://ria.ru/20250222/izrail-2001025734.html

израиль

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году