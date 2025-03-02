СМИ оценили запасы гуманитарной помощи в секторе Газа
Израиль оценивает, что гумпомощи в секторе Газа хватит на 4-6 месяцев
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израиль оценивает, что запасов гуманитарной помощи, которая поступила за последние шесть недель в сектор Газа в рамках перемирия, должно хватить на ближайшие 4-6 месяцев, сообщил 12-й канал израильского телевидения в воскресенье.
Ранее в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила о прекращении со второго марта ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа в свете отказа палестинского движения ХАМАС принять новую схему США по продолжению перемирия.
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху "военным преступлением".
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
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С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
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