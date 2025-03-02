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Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США - РИА Новости, 02.03.2025
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16:50 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США - РИА Новости, 02.03.2025
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:50:00+03:00
2025-03-02T16:50:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи. "Я считал, что нам следует вести диалог (с США – ред.), но когда верховный лидер (аятолла Али Хаменеи – ред.) заявил, что никаких переговоров с США вести не следует, мы в итоге сделали заявление, что диалог с Америкой мы вести не будем" - приводит иранское госагентство IRNA слова Пезешкиана. В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных. Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250214/iran-1999499308.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США

Президент Ирана Пезешкиан хотел возобновить переговоры с США по ядерной сделке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи.
«
"Я считал, что нам следует вести диалог (с США – ред.), но когда верховный лидер (аятолла Али Хаменеи – ред.) заявил, что никаких переговоров с США вести не следует, мы в итоге сделали заявление, что диалог с Америкой мы вести не будем" - приводит иранское госагентство IRNA слова Пезешкиана.
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Израиль готов решить проблему ядерного оружия Ирана путем переговоров
14 февраля, 21:59
В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.
Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.
В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио
21 февраля, 07:54
В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
18 февраля, 10:10
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАли ХаменеиМасуд Пезешкиан
 
 
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