https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html

Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США

Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США - РИА Новости, 02.03.2025

Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:50:00+03:00

2025-03-02T16:50:00+03:00

2025-03-02T16:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи. "Я считал, что нам следует вести диалог (с США – ред.), но когда верховный лидер (аятолла Али Хаменеи – ред.) заявил, что никаких переговоров с США вести не следует, мы в итоге сделали заявление, что диалог с Америкой мы вести не будем" - приводит иранское госагентство IRNA слова Пезешкиана. В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных. Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250214/iran-1999499308.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан