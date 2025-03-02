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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 02.03.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:07:00+03:00
2025-03-02T22:07:00+03:00
2025-03-02T22:07:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 18.42 по времени UTC (21.42 мск) в 151 километре к северо-востоку от индонезийского города Амбон с населением 355 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 54 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
EMSC: на острове Серам в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4