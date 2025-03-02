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В подполье сообщили об ударе по Херсону - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/herson-2002574786.html
В подполье сообщили об ударе по Херсону
В подполье сообщили об ударе по Херсону - РИА Новости, 02.03.2025
В подполье сообщили об ударе по Херсону
Удар нанесен по группе украинских военных, прибывающих в подконтрольный Киеву город Херсон, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:37:00+03:00
2025-03-02T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Удар нанесен по группе украинских военных, прибывающих в подконтрольный Киеву город Херсон, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Город Херсон получил два прилета. В 22.30 - по прибывающим, словно на карнавал в Рио, всяких бандеровцев. Группа была небольшая, замечена по появляющимся в чатах пикапам с наваренными турелями", - сказал Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html
херсон
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херсон, россия, херсонская область , сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по Херсону

ВС РФ нанесли удар по группе украинских военных, прибывающих в Херсон

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Удар нанесен по группе украинских военных, прибывающих в подконтрольный Киеву город Херсон, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Город Херсон получил два прилета. В 22.30 - по прибывающим, словно на карнавал в Рио, всяких бандеровцев. Группа была небольшая, замечена по появляющимся в чатах пикапам с наваренными турелями", - сказал Лебедев.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Пожар в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Подполье сообщило о поражении судна с военным грузом и наемниками в Одессе
1 марта, 21:43
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьСергей Лебедев
 
 
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