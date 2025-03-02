https://ria.ru/20250302/herson-2002574786.html

В подполье сообщили об ударе по Херсону

В подполье сообщили об ударе по Херсону - РИА Новости, 02.03.2025

В подполье сообщили об ударе по Херсону

Удар нанесен по группе украинских военных, прибывающих в подконтрольный Киеву город Херсон, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:37:00+03:00

2025-03-02T13:37:00+03:00

2025-03-02T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Удар нанесен по группе украинских военных, прибывающих в подконтрольный Киеву город Херсон, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Город Херсон получил два прилета. В 22.30 - по прибывающим, словно на карнавал в Рио, всяких бандеровцев. Группа была небольшая, замечена по появляющимся в чатах пикапам с наваренными турелями", - сказал Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250301/odessa-2002507487.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, херсонская область , сергей лебедев