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Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - РИА Новости, 02.03.2025
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01:17 02.03.2025 (обновлено: 01:46 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/hamenei-2002522104.html
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - РИА Новости, 02.03.2025
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X на... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T01:17:00+03:00
2025-03-02T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах. "Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи, опубликованном на украинском языке. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, али хаменеи, дональд трамп
В мире, США, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Али Хаменеи, Дональд Трамп
Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадежности США

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X на украинском языке о своих словах про ненадежность США.
Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
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"Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи, опубликованном на украинском языке.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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