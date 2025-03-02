https://ria.ru/20250302/hamenei-2002522104.html

Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США - РИА Новости, 02.03.2025

Хаменеи напомнил Зеленскому о своих словах про ненадежность США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X на... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T01:17:00+03:00

2025-03-02T01:17:00+03:00

2025-03-02T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах. "Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении Хаменеи, опубликованном на украинском языке. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, али хаменеи, дональд трамп