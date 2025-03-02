https://ria.ru/20250302/hamas-2002548418.html

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете гумпомощи военным преступлением

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете гумпомощи военным преступлением - РИА Новости, 02.03.2025

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете гумпомощи военным преступлением

Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о запрете поставок гуманитарной помощи в сектор Газа является военным преступлением и прямым нарушением соглашения... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:58:00+03:00

2025-03-02T10:58:00+03:00

2025-03-02T10:58:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о запрете поставок гуманитарной помощи в сектор Газа является военным преступлением и прямым нарушением соглашения о прекращении огня, говорится в заявлении движения ХАМАС в Telegram. "Решение Нетаньяху прекратить гуманитарную помощь — это дешёвый шантаж, военное преступление и грубое нарушение соглашения. Посредники и международное сообщество должны действовать, чтобы оказать давление на оккупационную власть и остановить её карательные и аморальные действия против более чем двух миллионов человек в секторе Газа", - заявили в ХАМАС. В палестинском движении считают, что Нетаньяху пытается повернуть подписанное соглашение в угоду своим "узким внутренним политическим интересам", жертвуя жизнями пленных израильтян в Газе. "Заявления террористической оккупации о нарушении движением соглашения о прекращении огня — это необоснованные и вводящие в заблуждение обвинения, направленные на сокрытие её ежедневных и систематических нарушений соглашения, которые привели к гибели более ста наших граждан в Газе, а также препятствуют выполнению гуманитарного протокола, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе", - отмечено в коммюнике. Там заявили, что действия Нетаньяху и его правительства явно противоречат пункту 14 соглашения о прекращении огня, который гласит, что все договоренности первого этапа пролонгируются на втором этапе и что гаранты сделают все возможное, чтобы обеспечить продолжение переговоров до достижения соглашения об условиях реализации второго этапа. "Мы вновь подтверждаем нашу приверженность выполнению подписанного соглашения на всех трех этапах и не раз объявляли о нашей готовности начать переговоры по второму этапу соглашения", - отмечается в заявлении. Руководство ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль с целью выполнения им обязательств по соглашению на всех его этапах. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html

https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html

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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, telegram, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году