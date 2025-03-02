Президент Южной Осетии поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Президент Южной Осетии Гаглоев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 2 марта — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает его пресс-служба.
"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Абхазия", - говорится в поздравлении.
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Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия – братские государства, объединённые общими историческими испытаниями и ценностями, и выразил надежду на развитие союзнических отношений между двумя странами.
"Южная Осетия и Абхазия – братские государства, объединённые общими историческими испытаниями и ценностями. Уверен, что под вашим руководством наши дружеские и союзнические отношения будут укрепляться и развиваться, способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе", - говорится в сообщении.
Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
Согласно предварительным данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек.
Явка во втором туре превысила явку прошедшего 14 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунбу получает 57%, а Ардзинба 43% голосов, следует из данных ЦИК республики.