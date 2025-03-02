https://ria.ru/20250302/gunba-2002597265.html

Президент Южной Осетии поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Президент Южной Осетии поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025

Президент Южной Осетии поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:38:00+03:00

2025-03-02T17:38:00+03:00

2025-03-02T17:38:00+03:00

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абхазия

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бадра гунба

алан гаглоев

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 2 марта — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, сообщает его пресс-служба."От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Абхазия", - говорится в поздравлении. Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия – братские государства, объединённые общими историческими испытаниями и ценностями, и выразил надежду на развитие союзнических отношений между двумя странами. "Южная Осетия и Абхазия – братские государства, объединённые общими историческими испытаниями и ценностями. Уверен, что под вашим руководством наши дружеские и союзнические отношения будут укрепляться и развиваться, способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе", - говорится в сообщении. Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей. Согласно предварительным данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек. Явка во втором туре превысила явку прошедшего 14 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунбу получает 57%, а Ардзинба 43% голосов, следует из данных ЦИК республики.

https://ria.ru/20250302/gunba-1999111383.html

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html

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в мире, абхазия, южная осетия, бадра гунба, алан гаглоев, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии