https://ria.ru/20250302/groznyy-2002547628.html

В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты

В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.03.2025

В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:48:00+03:00

2025-03-02T10:48:00+03:00

2025-03-02T10:50:00+03:00

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация."В аэропорту "Грозный" (Северный) в 10:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество