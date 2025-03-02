https://ria.ru/20250302/groznyy-2002547628.html
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 02.03.2025
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:48:00+03:00
2025-03-02T10:48:00+03:00
2025-03-02T10:50:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация."В аэропорту "Грозный" (Северный) в 10:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Грозного