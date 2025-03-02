https://ria.ru/20250302/groznyy-2002545336.html

В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта

В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 02.03.2025

В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта

В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:17:00+03:00

2025-03-02T10:17:00+03:00

2025-03-02T10:33:00+03:00

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта "Грозный", — говорится в релизе.Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html

грозный

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество