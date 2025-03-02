Рейтинг@Mail.ru
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 02.03.2025 (обновлено: 10:33 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/groznyy-2002545336.html
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 02.03.2025
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта
В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:17:00+03:00
2025-03-02T10:33:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4d3fee482392964f8d30901cbd435dc8.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта "Грозный", — говорится в релизе.Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_cac4dd9160a74334721cda49f871f745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Грозном

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Северный" в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта "Грозный", — говорится в релизе.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу
1 марта, 06:56
 
ГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала