https://ria.ru/20250302/groznyy-2002545336.html
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 02.03.2025
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта
В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:17:00+03:00
2025-03-02T10:17:00+03:00
2025-03-02T10:33:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Грозном ввели временные ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта "Грозный", — говорится в релизе.Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Грозном ввели ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Грозном