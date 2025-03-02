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В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы - РИА Новости, 02.03.2025
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12:40 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/gosduma-2002560032.html
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы - РИА Новости, 02.03.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы
Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством европейских стран и ударом по благополучию их... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:40:00+03:00
2025-03-02T12:40:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством европейских стран и ударом по благополучию их населения, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По данным Минобороны России, в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, средства ПВО сбили все цели противника. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме. "Зеленский, отдавая приказ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", решил прежде всего нанести удар по благополучию населения европейских стран. Фактически это предательство своих же европейских партнеров, желание понравиться США, вынуждая Европу становиться неконкурентноспособной и заставляя ее втридорога покупать газ из Америки", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все попытки Зеленского угодить и понравиться руководству в Вашингтоне тщетны. "Надеюсь, что у ЕС хватит политического здравомыслия и чувства самосохранения, взвесив все за и против, как США, дистанцироваться от взращенного ими нацистского монстра, для которого абсолютно не существует моральных норм и правил, которые свойственны таким тщедушным предателям, как Зеленский, за которым неустанно следуют три мрачных спутника: горе, разруха и ненависть", - подчеркнул депутат. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее киевский режим уже атаковал российскую газовую инфраструктуру. 11 января для прекращения поставок газа в европейские страны девять БПЛА самолетного типа атаковали компрессорную станции "Русская", все дроны были сбиты. 17 февраля атаке семи украинских беспилотников подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская"). В результате, НПС была выведена из строя.
https://ria.ru/20250301/ataka-2002494384.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, евросоюз, турецкий поток
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Евросоюз, Турецкий поток
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Турецкий поток" предательством Европы

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Турецкий поток предательством Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае является предательством европейских стран и ударом по благополучию их населения, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По данным Минобороны России, в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, средства ПВО сбили все цели противника. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.
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"Зеленский, отдавая приказ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", решил прежде всего нанести удар по благополучию населения европейских стран. Фактически это предательство своих же европейских партнеров, желание понравиться США, вынуждая Европу становиться неконкурентноспособной и заставляя ее втридорога покупать газ из Америки", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, все попытки Зеленского угодить и понравиться руководству в Вашингтоне тщетны.
"Надеюсь, что у ЕС хватит политического здравомыслия и чувства самосохранения, взвесив все за и против, как США, дистанцироваться от взращенного ими нацистского монстра, для которого абсолютно не существует моральных норм и правил, которые свойственны таким тщедушным предателям, как Зеленский, за которым неустанно следуют три мрачных спутника: горе, разруха и ненависть", - подчеркнул депутат.
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее киевский режим уже атаковал российскую газовую инфраструктуру. 11 января для прекращения поставок газа в европейские страны девять БПЛА самолетного типа атаковали компрессорную станции "Русская", все дроны были сбиты. 17 февраля атаке семи украинских беспилотников подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская"). В результате, НПС была выведена из строя.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийМихаил ШереметДональд ТрампЕвросоюзТурецкий поток
 
 
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