Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили о смене мирового порядка - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html
В Испании заявили о смене мирового порядка
В Испании заявили о смене мирового порядка - РИА Новости, 02.03.2025
В Испании заявили о смене мирового порядка
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас происходит смена мирового порядка и Европе необходимо самостоятельно укреплять свою... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:11:00+03:00
2025-03-02T14:11:00+03:00
европа
россия
испания
хосе мануэль альбарес
евросоюз
европейский инвестиционный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас происходит смена мирового порядка и Европе необходимо самостоятельно укреплять свою оборону. Таким образом глава испанского МИД ответил на вопрос интервьюера газеты Pais о том, каким он видит финансирование укрепления обороны Европы. "Мы согласны с тем, что сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка. У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, идет обсуждение по поводу замороженных российских активов в Европе, и, конечно, доли распределения (средств - ред.) на оборону и безопасность", - заявил Альбарес. Глава МИД при этом добавил, что ЕС и США всегда были союзниками и выразил надежду, что их сотрудничество продолжится. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html
европа
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, испания, хосе мануэль альбарес, евросоюз, европейский инвестиционный банк, в мире
Европа, Россия, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, В мире
В Испании заявили о смене мирового порядка

Глава МИД Испании Альбарес призвал Европу самостоятельно укреплять оборону

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас происходит смена мирового порядка и Европе необходимо самостоятельно укреплять свою оборону.
Таким образом глава испанского МИД ответил на вопрос интервьюера газеты Pais о том, каким он видит финансирование укрепления обороны Европы.
"Мы согласны с тем, что сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка. У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, идет обсуждение по поводу замороженных российских активов в Европе, и, конечно, доли распределения (средств - ред.) на оборону и безопасность", - заявил Альбарес.
Глава МИД при этом добавил, что ЕС и США всегда были союзниками и выразил надежду, что их сотрудничество продолжится.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России
2 февраля, 12:38
 
ЕвропаРоссияИспанияХосе Мануэль АльбаресЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала