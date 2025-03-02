https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html

В Испании заявили о смене мирового порядка

В Испании заявили о смене мирового порядка - РИА Новости, 02.03.2025

В Испании заявили о смене мирового порядка

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас происходит смена мирового порядка и Европе необходимо самостоятельно укреплять свою... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:11:00+03:00

2025-03-02T14:11:00+03:00

2025-03-02T14:11:00+03:00

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евросоюз

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас происходит смена мирового порядка и Европе необходимо самостоятельно укреплять свою оборону. Таким образом глава испанского МИД ответил на вопрос интервьюера газеты Pais о том, каким он видит финансирование укрепления обороны Европы. "Мы согласны с тем, что сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка. У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, идет обсуждение по поводу замороженных российских активов в Европе, и, конечно, доли распределения (средств - ред.) на оборону и безопасность", - заявил Альбарес. Глава МИД при этом добавил, что ЕС и США всегда были союзниками и выразил надежду, что их сотрудничество продолжится. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html

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европа, россия, испания, хосе мануэль альбарес, евросоюз, европейский инвестиционный банк, в мире