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Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны
Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны - РИА Новости, 02.03.2025
Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны
Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:54:00+03:00
2025-03-02T15:54:00+03:00
2025-03-02T15:54:00+03:00
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. Экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме пройдет в египетской столице 4 марта. "Подготовка (плана - ред.) завершена. Он будет представлен для утверждения нашим арабским братьям на министерском заседании и саммите ЛАГ", - сказал Абдель Аты в ходе пресс-конференции в Каире. Глава МИД Египта добавил, что план может быть представлен какому-либо иностранному актору только после утверждения. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.
https://ria.ru/20250224/gaza-2001364484.html
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в мире, египет, каир (город), лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Каир (город), Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны
Глава МИД Абдель Аты: Египет представит план реконструкции Газы на саммите ЛАГ