https://ria.ru/20250302/gaza-2002588279.html

Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны

Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны - РИА Новости, 02.03.2025

Египет представит план реконструкции сектора Газа, заявили в МИД страны

Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:54:00+03:00

2025-03-02T15:54:00+03:00

2025-03-02T15:54:00+03:00

в мире

египет

каир (город)

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. Экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме пройдет в египетской столице 4 марта. "Подготовка (плана - ред.) завершена. Он будет представлен для утверждения нашим арабским братьям на министерском заседании и саммите ЛАГ", - сказал Абдель Аты в ходе пресс-конференции в Каире. Глава МИД Египта добавил, что план может быть представлен какому-либо иностранному актору только после утверждения. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.

https://ria.ru/20250224/gaza-2001364484.html

https://ria.ru/20250220/palestintsy-2000598577.html

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, каир (город), лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году