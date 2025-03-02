https://ria.ru/20250302/gaza-2002522927.html

США предложили новый план временного перемирия в Газе

США предложили новый план временного перемирия в Газе - РИА Новости, 02.03.2025

США предложили новый план временного перемирия в Газе

США предложили новый план временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и палестинским... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T01:31:00+03:00

2025-03-02T01:31:00+03:00

2025-03-02T02:28:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. США предложили новый план временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и палестинским движением ХАМАС касательно полного прекращения войны, Израиль согласен на новый план, а в ХАМАС пока что отказываются, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.Заявление было выпущено сразу после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня."После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начался с заходом солнца 28 февраля и закончится 29 марта, а еврейский праздник Песах будет отмечаться с 12 по 19 апреля.План предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие."Уиткофф предложил этот план продления прекращения огня после того, как пришел к выводу, что на данном этапе невозможно преодолеть разногласия между сторонами для завершения войны и что требуется дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня", - подчеркнули в канцелярии Нетаньяху.В офисе премьера подчеркнули, что в то время как Израиль согласился на новый американский план с целью возвращения похищенных, ХАМАС до сих пор отказывается принять эту схему."Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры по всем деталям плана Уиткоффа", - заключили в офисе главы правительства Израиля.По утверждению канцелярии, новый план содержит также согласие США с тем, Израиль может возобновить боевые действия по истечении 42-го дня, если сочтет переговоры о постоянном прекращении огня неэффективными.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250228/hamas-2002229236.html

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html

https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, стив уиткофф, катар