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Сийярто обвинил Каллас в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

Сийярто обвинил Каллас в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии - РИА Новости, 02.03.2025

Сийярто обвинил Каллас в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас письмо, в котором потребовал... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:34:00+03:00

2025-03-02T16:34:00+03:00

2025-03-02T16:34:00+03:00

венгрия

украина

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петер сийярто

кайя каллас

еврокомиссия

евросоюз

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас письмо, в котором потребовал объяснений в связи с тем, что Еврокомиссия уже нарушила две из четырех гарантий энергобезопасности, данных Венгрии, передает агентство MTI. В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "В своем письме Каллас министр (Сийярто - ред.) прежде всего напомнил, что Еврокомиссия, продлевая 27 января экономические санкции против России еще на шесть месяцев, дала четыре гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии в отношении Украины, и две из них уже нарушены", - говорится в сообщении агентства. По словам Сийярто, ЕК не пригласила Венгрию на переговоры по возобновлению транзита газа из РФ через Украину, а также не обеспечила безопасность инфраструктуры газопровода "Турецкий поток" от атак Украины. "Позиция Венгрии по принятию решений по Украине во многом будет определяться вопросами, поднятыми в этом письме, поэтому я уважительно прошу разъяснить, считает ли ЕК гарантию из четырех пунктов еще действительной, и сообщить о шагах по их соблюдению", - написал Сийярто.

https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html

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венгрия, украина, россия, петер сийярто, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, турецкий поток, в мире