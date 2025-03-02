https://ria.ru/20250302/gamburg-2002521686.html

В Гамбурге пройдут парламентские выборы

В Гамбурге пройдут парламентские выборы - РИА Новости, 02.03.2025

В Гамбурге пройдут парламентские выборы

Всего спустя неделю после федеральных выборов, в воскресенье, 2 марта, в немецком Гамбурге, имеющем статус отдельного региона Германии, пройдут парламентские... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T01:04:00+03:00

2025-03-02T01:04:00+03:00

2025-03-02T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Всего спустя неделю после федеральных выборов, в воскресенье, 2 марта, в немецком Гамбурге, имеющем статус отдельного региона Германии, пройдут парламентские выборы. Гамбург являются оплотом социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, который в 2011-2018 годом был первым бургомистром города. Согласно последним опросам, у СДПГ хорошие шансы снова выиграть выборы в Гамбурге, но вместо полученных в 2020 году 39% голосов социал-демократы могут рассчитывать лишь на 32-33%. "Зеленые" рискуют потерять второе место: их рейтинг сейчас находится в районе 16-17%, в то время как пять лет назад ни набрали 24%. На второе место может выйти триумфатор недавних федеральных выборов - Христианско-демократический союз (ХДС), за него могут проголосовать 17-18% избирателей, что на 6-7 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. Четвертыми, судя по опросам, идут "Левые" с рейтингом в 12-13%, что на 3-4 процентных пункта выше, чем на прошлых выборах. В земельный парламент, судя по всему, пройдет и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая может увеличить свое представительство в местном парламенте с 5% до 9-11%. Как и на федеральных выборах, не пройти в парламент Гамбурга рискуют "Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), поскольку их рейтинг ниже 5%.

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

https://ria.ru/20250227/sdpg-2002029487.html

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Дарья Буймова

в мире, гамбург (город), германия, олаф шольц, хдс/хсс