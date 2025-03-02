https://ria.ru/20250302/evropa-2002619341.html
Европейские лидеры не обсуждали гарантии безопасности Украине, заявил Туск
Европейские лидеры не обсуждали гарантии безопасности Украине, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025
Европейские лидеры не обсуждали гарантии безопасности Украине, заявил Туск
Европейские лидеры на встрече в Лондоне не обсуждали гарантии безопасности Украине или какую-либо форму отправки войск, заявил премьер-министр Польши Дональд... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:56:00+03:00
2025-03-02T20:56:00+03:00
2025-03-02T20:56:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европейские лидеры на встрече в Лондоне не обсуждали гарантии безопасности Украине или какую-либо форму отправки войск, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров в британской столице. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Отвечая на вопрос о подготовке какого-либо плана прекращения огня или мирных переговоров, Туск сказал, что "сейчас никто такого плана не представил". "Есть ощущение хаоса и спонтанных действий", - отметил он, указав, что "все хотели бы избежать спектаклей как тот, который случился в Вашингтоне". По его словам, нужна постепенная и тщательная спокойная проработка вопроса. "Для нас важно, чтобы проект учитывал позицию Украины, чтобы был общим для более чем 30 стран, не только ЕС. Отдельно для нас важен разговор о будущих гарантиях безопасности для Украины. Это сегодня не было предметом обсуждений", - указал Туск. Как признал польский премьер, всегда много эмоций вызывает вопрос отправки войск. "Этот вопрос не обсуждался... Мы на передовую не собираемся. Польша и так несет большой груз. Польша несет на себе ответственность за защиту восточной границы. Это тоже форма помощи Украине", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002608027.html
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в мире, украина, польша, лондон, дональд туск, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Лондон, Дональд Туск, Евросоюз
Европейские лидеры не обсуждали гарантии безопасности Украине, заявил Туск
Туск: на встрече в Лондоне не обсуждали гарантии безопасности Украине