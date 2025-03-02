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Премьер Чехии призвал Европу продолжать помогать Украине - РИА Новости, 02.03.2025
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17:46 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/evropa-2002598255.html
Премьер Чехии призвал Европу продолжать помогать Украине
Премьер Чехии призвал Европу продолжать помогать Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Премьер Чехии призвал Европу продолжать помогать Украине
События последних недель и дней подтверждают, что международная ситуация усложняется, но Европа должна и далее помогать Украине и взять заботу о собственной... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:46:00+03:00
2025-03-02T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. События последних недель и дней подтверждают, что международная ситуация усложняется, но Европа должна и далее помогать Украине и взять заботу о собственной обороне и безопасности в свои руки, заявил журналистам премьер Чехии Петр Фиала перед отлетом в Лондон на встречу лидеров ряда европейских стран. "Все мы видели видеокадры со встречи президентов (США Дональда) Трампа и (Владимира) Зеленского. Конечно, ни у кого нет радости от того, как там развивалась ситуация и к чему эта встреча дошла. Ясно, что международная обстановка очень сложная. Тем не менее, президент Зеленский и Украина по-прежнему имеют нашу поддержку. И все понимают, что ныне задача Европы – взять заботу о собственной обороне и безопасности в свои руки, а главное – делать в этом направлении конкретные шаги", - заявил чешский премьер. По словам Фиалы, цель устремлений в отношении Украины – добиться справедливого мира, который затем нельзя будет поставить под сомнение и каким-либо образом обойти. Для этого необходимо еще активнее помогать Украине в военной сфере и укрепить ее безопасность на будущее, отметил Фиала. "Странам Европы необходимо больше сосредоточиться на укреплении собственной безопасности, на усилении экономики и конкурентоспособности, но прежде всего – на усилении обороны и безопасности. Нам также необходимо повысить наши расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. К этой цели стремится Чехия, намереваясь достигнуть ее в течение нескольких ближайших лет. И в этом стремлении мы в Европе не одни" - подчеркнул Фиала. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002596236.html
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украина, россия, европа, петр фиала, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Европа, Петр Фиала, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Премьер Чехии призвал Европу продолжать помогать Украине

Премьер Чехии Фиала: ситуация осложняется, но Европа должна помогать Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. События последних недель и дней подтверждают, что международная ситуация усложняется, но Европа должна и далее помогать Украине и взять заботу о собственной обороне и безопасности в свои руки, заявил журналистам премьер Чехии Петр Фиала перед отлетом в Лондон на встречу лидеров ряда европейских стран.
«
"Все мы видели видеокадры со встречи президентов (США Дональда) Трампа и (Владимира) Зеленского. Конечно, ни у кого нет радости от того, как там развивалась ситуация и к чему эта встреча дошла. Ясно, что международная обстановка очень сложная. Тем не менее, президент Зеленский и Украина по-прежнему имеют нашу поддержку. И все понимают, что ныне задача Европы – взять заботу о собственной обороне и безопасности в свои руки, а главное – делать в этом направлении конкретные шаги", - заявил чешский премьер.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио
Вчера, 17:32
По словам Фиалы, цель устремлений в отношении Украины – добиться справедливого мира, который затем нельзя будет поставить под сомнение и каким-либо образом обойти. Для этого необходимо еще активнее помогать Украине в военной сфере и укрепить ее безопасность на будущее, отметил Фиала.
«
"Странам Европы необходимо больше сосредоточиться на укреплении собственной безопасности, на усилении экономики и конкурентоспособности, но прежде всего – на усилении обороны и безопасности. Нам также необходимо повысить наши расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. К этой цели стремится Чехия, намереваясь достигнуть ее в течение нескольких ближайших лет. И в этом стремлении мы в Европе не одни" - подчеркнул Фиала.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио
Вчера, 17:32
Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев
Вчера, 02:35
 
УкраинаРоссияЕвропаПетр ФиалаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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