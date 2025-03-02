https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум - РИА Новости, 02.03.2025
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум
Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% – чем в феврале прошлого года.Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров.Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
https://ria.ru/20250302/gosduma-2002560032.html
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в мире, европа, экономика, болгария, сербия, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, турецкий поток
В мире, Европа, Экономика, Болгария, Сербия, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Турецкий поток
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум
Среднесуточный экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу обновил максимум
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале выросли на 26,1% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,55 миллиарда кубометров, тогда как среднесуточные поставки в прошлом месяце достигли исторического максимума в 57,3 миллиона кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 28 февраля составил 1,55 миллиарда кубометров, или в среднем 57,3 миллиона кубометров в сутки. Среднесуточный показатель в феврале на 13,9% больше, чем в январе, и на 35,2% – чем в феврале прошлого года.
Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.
Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.
Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,4% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.