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Эксперт оценил перспективы Индонезии для экспорта СПГ из России - РИА Новости, 02.03.2025
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08:25 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/eksport-2002535236.html
Эксперт оценил перспективы Индонезии для экспорта СПГ из России
Эксперт оценил перспективы Индонезии для экспорта СПГ из России - РИА Новости, 02.03.2025
Эксперт оценил перспективы Индонезии для экспорта СПГ из России
Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:25:00+03:00
2025-03-02T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик СПГ 2", которое возможно во второй половине десятилетия, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Безусловно, Индонезия - перспективное направление экспорта... Потенциал спроса на российский СПГ значительный на внешних рынках, в том числе развивающихся странах", - ответил он на вопрос о потенциале развития поставок российского СПГ в азиатскую страну. Однако санкции - это ключевой барьер, который, по крайней мере на короткой дистанции, будет мешать наращиванию экспорта СПГ из России, подчеркнул Родионов. При этом прогнозы эксперта на более длинной дистанции оптимистичнее. "Я думаю, что во второй половине десятилетия американские санкции как минимум в отношении СПГ-отрасли будут сняты. Это разблокирует проект "Арктик СПГ 2", который был в значительной мере построен, но отгрузки с которого "Новатэк" пока не может осуществлять из-за санкций", - пояснил собеседник агентства. В целом эксперт видит серьезный потенциал для роста спроса на газ в Индонезии. Это связано с целями страны заменить уголь в структуре генерации на более чистый источник энергии. По его словам, потребление электроэнергии в Индонезии в период до 2060 года будет расти в среднем на 3,8% в год. Так, пик потребления угля в Индонезии наступит не раньше 2037 года - в силу того, что темпы роста электропотребления будут опережать темпы ввода мощностей ВИЭ. Соответственно, чтобы снизить зависимость от угля, Индонезия будет частично переходить на газ, пояснил Родионов. Кроме того, по его словам, доступность СПГ на мировом рынке в ближайшие годы будет расти. Только в Северной Америке (включая Канаду и Мексику) в период с 2024 по 2028 год установленная мощность заводов по сжижению газа увеличится более чем вдвое - с 320 миллионов кубометров в сутки до 680 миллионов кубометров. Для сравнения: импорт СПГ в ЕС в прошлом году составил чуть менее 800 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20240928/spg-1975191863.html
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экономика, индонезия, россия, сша, арктик спг - 2, новатэк, евросоюз, в мире
Экономика, Индонезия, Россия, США, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Евросоюз, В мире
Эксперт оценил перспективы Индонезии для экспорта СПГ из России

Родионов: Индонезия может стать перспективным направлением экспорта СПГ из РФ

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Индонезия может стать перспективным направлением для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, особенно после снятия санкций США с проекта "Арктик СПГ 2", которое возможно во второй половине десятилетия, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Безусловно, Индонезия - перспективное направление экспорта... Потенциал спроса на российский СПГ значительный на внешних рынках, в том числе развивающихся странах", - ответил он на вопрос о потенциале развития поставок российского СПГ в азиатскую страну.
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Однако санкции - это ключевой барьер, который, по крайней мере на короткой дистанции, будет мешать наращиванию экспорта СПГ из России, подчеркнул Родионов.
При этом прогнозы эксперта на более длинной дистанции оптимистичнее. "Я думаю, что во второй половине десятилетия американские санкции как минимум в отношении СПГ-отрасли будут сняты. Это разблокирует проект "Арктик СПГ 2", который был в значительной мере построен, но отгрузки с которого "Новатэк" пока не может осуществлять из-за санкций", - пояснил собеседник агентства.
В целом эксперт видит серьезный потенциал для роста спроса на газ в Индонезии. Это связано с целями страны заменить уголь в структуре генерации на более чистый источник энергии. По его словам, потребление электроэнергии в Индонезии в период до 2060 года будет расти в среднем на 3,8% в год. Так, пик потребления угля в Индонезии наступит не раньше 2037 года - в силу того, что темпы роста электропотребления будут опережать темпы ввода мощностей ВИЭ.
Соответственно, чтобы снизить зависимость от угля, Индонезия будет частично переходить на газ, пояснил Родионов.
Кроме того, по его словам, доступность СПГ на мировом рынке в ближайшие годы будет расти. Только в Северной Америке (включая Канаду и Мексику) в период с 2024 по 2028 год установленная мощность заводов по сжижению газа увеличится более чем вдвое - с 320 миллионов кубометров в сутки до 680 миллионов кубометров. Для сравнения: импорт СПГ в ЕС в прошлом году составил чуть менее 800 миллионов кубометров в сутки.
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