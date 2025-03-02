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Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса - РИА Новости, 02.03.2025
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17:57 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/eks-posol-2002600112.html
Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса
Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса - РИА Новости, 02.03.2025
Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса
Евросоюз зашел в тупик из-за своего политического курса, интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, а его "внешнеполитическую машину" РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:57:00+03:00
2025-03-02T17:57:00+03:00
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз зашел в тупик из-за своего политического курса, интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, а его "внешнеполитическую машину" направляют лидеры стран Балтии и Польши, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас в интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, интервью также показал телеканал Ellines TV. "Я придерживаюсь мнения, что Европейский союз зашел в тупик в результате многочисленных кризисов, через которые он прошел в последние годы. Таким образом, он вынужден подчиниться силам инерции, которые долгое время определяли его курс. В данном случае, силам, которые заставили его некритически поддерживать Владимира Зеленского и вовлекать его в войну, которая уничтожает его народ и разрушает производственную ткань его страны", - сказал Борновас. Как отметил экс-посол, в настоящее время Евросоюзу крайне сложно освободиться от такой политики, поскольку интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, обладающих волей и индивидуальностью. "На данный момент его (ЕС - ред.) внешнеполитическую машину направляют лидеры стран Балтии и Польши. Следует отметить, что американское влияние в правительственной номенклатуре этих стран сыграло решающую роль в принятии решений о том, как вести себя с Россией", - подчеркнул Борновас. По словам бывшего посла, Зеленский был избран президентом под лозунгом разрядки "бушующего" кризиса, но в определенный момент он был вынужден следовать иерархии американской политической сцены и их представителей в НАТО. "Причин его (Зеленского - ред.) разворота много, но я считаю, что внутренние проблемы страны были настолько многочисленными и пересекающимися, что возможность войны была определенным решением. Речь идет об абсолютной коррупции в судебной системе, в сфере государственных закупок, особенно в армии, в управлении кредитами, предоставленными международными финансовыми институтами, в работе парламента и так далее", - сказал Борновас. Дипломат сделал упор на том, что самую важную роль в смене курса Зеленского в начале его президентства сыграли олигархи, которые занимались "систематическим обескровливанием" государственных средств и банков, в результате чего из страны, обладавшей значительными богатствами и ресурсами, задолго до начала специальной военной операции "волнами бежали" в основном молодые люди. Интервью с экс-послом было дано до встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским. Однако Борновас упомянул недавние высказывания американского президента о главе киевского режима. "Трамп появился в самый неподходящий момент, чтобы потребовать в своей обычной деловой манере то, что, по его мнению, ему причитается. Трамп действует не идеологически, как его предшественники, а транзакционно. Он считает, что дал Украине слишком много, он не рассматривает целесообразность украинско-американских отношений при своих предшественниках, при Байдене. Его это не интересует. Его интересует, как он получит свои деньги обратно, что впечатляет", - считает Борновас. По мнению бывшего посла, Трамп не выдвигает абсолютно никаких условий в отношении Украины. "Он (Трамп - ред.) требует (от Украины - ред.) полной сдачи своих природных ресурсов, своих минеральных ресурсов, пока не будет погашено то, что он считает огромным долгом перед США. Реальность такова, что этот долг был пожертвованием, предоставленным США Украине. Мне кажется, что кредитные соглашения не были подписаны", - полагает Борновас. Трамп 3 февраля заявил, что руководство в Вашингтоне ожидает от властей в Киеве гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье во вторник заявил, что Европейский союз на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с киевским режимом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994596563.html
https://ria.ru/20250301/politika-2002403297.html
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украина, сша, балтия, дональд трамп, владимир зеленский, стефан сежурне, еврокомиссия, евросоюз, нато, в мире
Украина, США, Балтия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стефан Сежурне, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, В мире
Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса

Экс-посол Греции Борновас: ЕС зашел в тупик из-за своего политического курса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз зашел в тупик из-за своего политического курса, интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, а его "внешнеполитическую машину" направляют лидеры стран Балтии и Польши, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас в интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, интервью также показал телеканал Ellines TV.
"Я придерживаюсь мнения, что Европейский союз зашел в тупик в результате многочисленных кризисов, через которые он прошел в последние годы. Таким образом, он вынужден подчиниться силам инерции, которые долгое время определяли его курс. В данном случае, силам, которые заставили его некритически поддерживать Владимира Зеленского и вовлекать его в войну, которая уничтожает его народ и разрушает производственную ткань его страны", - сказал Борновас.
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Как отметил экс-посол, в настоящее время Евросоюзу крайне сложно освободиться от такой политики, поскольку интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, обладающих волей и индивидуальностью.
"На данный момент его (ЕС - ред.) внешнеполитическую машину направляют лидеры стран Балтии и Польши. Следует отметить, что американское влияние в правительственной номенклатуре этих стран сыграло решающую роль в принятии решений о том, как вести себя с Россией", - подчеркнул Борновас.
По словам бывшего посла, Зеленский был избран президентом под лозунгом разрядки "бушующего" кризиса, но в определенный момент он был вынужден следовать иерархии американской политической сцены и их представителей в НАТО.
"Причин его (Зеленского - ред.) разворота много, но я считаю, что внутренние проблемы страны были настолько многочисленными и пересекающимися, что возможность войны была определенным решением. Речь идет об абсолютной коррупции в судебной системе, в сфере государственных закупок, особенно в армии, в управлении кредитами, предоставленными международными финансовыми институтами, в работе парламента и так далее", - сказал Борновас.
Дипломат сделал упор на том, что самую важную роль в смене курса Зеленского в начале его президентства сыграли олигархи, которые занимались "систематическим обескровливанием" государственных средств и банков, в результате чего из страны, обладавшей значительными богатствами и ресурсами, задолго до начала специальной военной операции "волнами бежали" в основном молодые люди.
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Интервью с экс-послом было дано до встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским. Однако Борновас упомянул недавние высказывания американского президента о главе киевского режима.
"Трамп появился в самый неподходящий момент, чтобы потребовать в своей обычной деловой манере то, что, по его мнению, ему причитается. Трамп действует не идеологически, как его предшественники, а транзакционно. Он считает, что дал Украине слишком много, он не рассматривает целесообразность украинско-американских отношений при своих предшественниках, при Байдене. Его это не интересует. Его интересует, как он получит свои деньги обратно, что впечатляет", - считает Борновас.
По мнению бывшего посла, Трамп не выдвигает абсолютно никаких условий в отношении Украины.
"Он (Трамп - ред.) требует (от Украины - ред.) полной сдачи своих природных ресурсов, своих минеральных ресурсов, пока не будет погашено то, что он считает огромным долгом перед США. Реальность такова, что этот долг был пожертвованием, предоставленным США Украине. Мне кажется, что кредитные соглашения не были подписаны", - полагает Борновас.
Трамп 3 февраля заявил, что руководство в Вашингтоне ожидает от властей в Киеве гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье во вторник заявил, что Европейский союз на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с киевским режимом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам.
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