Египет обвинил Израиль в нарушении международного права
МИД Египта назвал блокаду Газы нарушением международного права
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Решение Израиля блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, в результате чего будут голодать проживающие там мирные граждане, не имеет никакого оправдания и является нарушением международного права, говорится в опубликованном МИД Египта заявлении.
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"Египет подтверждает, что такие действия являются откровенным нарушением условий соглашения о прекращении огня, международного права и Женевских договоренностей и всех религиозных заповедей. Египет заявляет об отсутствии какой либо причины и логики, которая оправдала бы решение морить голодом невинное гражданское население, объявив им блокаду, особенно в месяц Рамадан, как оружие против палестинского народа", - написано в заявлении.
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"Египет требует от международного сообщества выполнить свои обязательства, чтобы остановить все незаконные и бесчеловечные действия против гражданских лиц, и осудить попытки реализовать свои политические цели, подвергая опасности жизни невинных людей", - говорится в коммюнике.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
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