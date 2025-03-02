https://ria.ru/20250302/egipet-2002630756.html

Египет обвинил Израиль в нарушении международного права

Египет обвинил Израиль в нарушении международного права - РИА Новости, 02.03.2025

Египет обвинил Израиль в нарушении международного права

Решение Израиля блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, в результате чего будут голодать проживающие там мирные граждане, не имеет никакого... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:53:00+03:00

2025-03-02T22:53:00+03:00

2025-03-02T22:53:00+03:00

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Решение Израиля блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, в результате чего будут голодать проживающие там мирные граждане, не имеет никакого оправдания и является нарушением международного права, говорится в опубликованном МИД Египта заявлении. "Египет подтверждает, что такие действия являются откровенным нарушением условий соглашения о прекращении огня, международного права и Женевских договоренностей и всех религиозных заповедей. Египет заявляет об отсутствии какой либо причины и логики, которая оправдала бы решение морить голодом невинное гражданское население, объявив им блокаду, особенно в месяц Рамадан, как оружие против палестинского народа", - написано в заявлении. В нем отмечается, что власти Египта решительно осуждают решение правительства Израиля запретить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. "Египет требует от международного сообщества выполнить свои обязательства, чтобы остановить все незаконные и бесчеловечные действия против гражданских лиц, и осудить попытки реализовать свои политические цели, подвергая опасности жизни невинных людей", - говорится в коммюнике. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20250302/gaza-2002546188.html

https://ria.ru/20250302/izrail-2002550841.html

https://ria.ru/20250224/gaza-2001364484.html

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в мире, израиль, египет, сша, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году