https://ria.ru/20250302/egipet-2002622692.html

Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена

Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена - РИА Новости, 02.03.2025

Из Египта депортировали россиянина, обвиняемого в похищении бизнесмена

Россиянин, обвиняемый в похищении бизнесмена и скрывшийся с выкупом в размере более 30 миллионов рублей, найден в Египте и депортирован в Москву, сообщила... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:23:00+03:00

2025-03-02T21:23:00+03:00

2025-03-02T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар- РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в похищении бизнесмена и скрывшийся с выкупом в размере более 30 миллионов рублей, найден в Египте и депортирован в Москву, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России из Арабской Республики Египет депортирован гражданин России, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве", - сказала она. По версии следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте злоумышленник совместно с сообщником под угрозой применения огнестрельного оружия похитил и избил директора одной из коммерческих организаций. После похищения у потерпевшего потребовали выкуп за освобождение. Получив более 30 миллионов рублей, вымогатели освободили бизнесмена и скрылись. Волк уточнила, что сообщник обвиняемого был задержан и осужден. Второй фигурант покинул Россию и в сентябре 2024 года был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Республике Дагестан. "В 2025 году по каналам Интерпола от правоохранительных органов Египта была получена информация, что разыскиваемый по поддельным документам прибыл в Каир, где был задержан. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России для доставки в Москву", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250131/rossiyanin-1996627137.html

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происшествия, россия, египет, москва, ирина волк, интерпол