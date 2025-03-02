https://ria.ru/20250302/ebola-2002543955.html

В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой

В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой - РИА Новости, 02.03.2025

В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой

Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:07:00+03:00

2025-03-02T10:07:00+03:00

2025-03-02T10:07:00+03:00

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лихорадка эбола

вирус эбола

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Минздрав Уганды. Ранее министр здравоохранения Уганды Диана Антвин подтвердила данные о вспышке вируса Эбола в столичной Кампале и сообщила о первом смертельном случае заражения. Агентство Франс Пресс передавало, что на начало февраля в Уганде было подтверждено девять случаев заражения Эболой. "После объявления о вспышке суданского штамма вируса Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщило еще об одном подтвержденном случае в больнице Мулаго (в Кампале - ред.) у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля", - говорится в сообщении представительства ВОЗ в Уганде в соцсети X. В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила экспертов в Уганду для оказания помощи властям в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В начале февраля ВОЗ заявила, что начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде. Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

https://ria.ru/20250224/bolezn-2001329671.html

https://ria.ru/20160808/1473734223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, уганда, воз, лихорадка эбола, вирус эбола