В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой
В Уганде 4-летний ребенок стал второй жертвой лихорадки Эбола с начала эпидемии
© Flickr / NIAIDВирус Эбола под микроскопом
© Flickr / NIAID
Вирус Эбола под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Минздрав Уганды.
Ранее министр здравоохранения Уганды Диана Антвин подтвердила данные о вспышке вируса Эбола в столичной Кампале и сообщила о первом смертельном случае заражения. Агентство Франс Пресс передавало, что на начало февраля в Уганде было подтверждено девять случаев заражения Эболой.
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"После объявления о вспышке суданского штамма вируса Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщило еще об одном подтвержденном случае в больнице Мулаго (в Кампале - ред.) у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля", - говорится в сообщении представительства ВОЗ в Уганде в соцсети X.
В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила экспертов в Уганду для оказания помощи властям в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В начале февраля ВОЗ заявила, что начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
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