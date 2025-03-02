Рейтинг@Mail.ru
В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/ebola-2002543955.html
В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой
В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой - РИА Новости, 02.03.2025
В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой
Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:07:00+03:00
2025-03-02T10:07:00+03:00
в мире
уганда
воз
лихорадка эбола
вирус эбола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/23/1026702301_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_80f3fc531edb14d22e0ac3b45ec466af.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Минздрав Уганды. Ранее министр здравоохранения Уганды Диана Антвин подтвердила данные о вспышке вируса Эбола в столичной Кампале и сообщила о первом смертельном случае заражения. Агентство Франс Пресс передавало, что на начало февраля в Уганде было подтверждено девять случаев заражения Эболой. "После объявления о вспышке суданского штамма вируса Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщило еще об одном подтвержденном случае в больнице Мулаго (в Кампале - ред.) у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля", - говорится в сообщении представительства ВОЗ в Уганде в соцсети X. В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила экспертов в Уганду для оказания помощи властям в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В начале февраля ВОЗ заявила, что начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде. Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
https://ria.ru/20250224/bolezn-2001329671.html
https://ria.ru/20160808/1473734223.html
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/23/1026702301_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_05039e108068a10b34097f268022c85a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда, воз, лихорадка эбола, вирус эбола
В мире, Уганда, ВОЗ, лихорадка Эбола, Вирус Эбола
В Уганде подтвердили второй смертельный случай заражения Эболой

В Уганде 4-летний ребенок стал второй жертвой лихорадки Эбола с начала эпидемии

© Flickr / NIAIDВирус Эбола под микроскопом
Вирус Эбола под микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Flickr / NIAID
Вирус Эбола под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй смертельный случай заражения лихорадкой Эбола на фоне вспышки вируса подтвержден в Уганде, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Минздрав Уганды.
Ранее министр здравоохранения Уганды Диана Антвин подтвердила данные о вспышке вируса Эбола в столичной Кампале и сообщила о первом смертельном случае заражения. Агентство Франс Пресс передавало, что на начало февраля в Уганде было подтверждено девять случаев заражения Эболой.
Больница в ДРК - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни
24 февраля, 17:27
"После объявления о вспышке суданского штамма вируса Эбола 30 января 2025 года министерство здравоохранения сообщило еще об одном подтвержденном случае в больнице Мулаго (в Кампале - ред.) у ребенка в возрасте четырех с половиной лет, который трагически скончался 25 февраля", - говорится в сообщении представительства ВОЗ в Уганде в соцсети X.
В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила экспертов в Уганду для оказания помощи властям в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола. В начале февраля ВОЗ заявила, что начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Госпитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии - РИА Новости, 1920, 08.08.2016
Лихорадка Эбола
8 августа 2016, 06:05
 
В миреУгандаВОЗлихорадка ЭболаВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала