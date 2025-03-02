https://ria.ru/20250302/dtp-2002589111.html
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 02.03.2025
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами
Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:03:00+03:00
2025-03-02T16:03:00+03:00
2025-03-02T16:03:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них. "Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250302/dtp-2002573605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами
На внешней стороне МКАД в районе 69-го км восстановили движение после ДТП