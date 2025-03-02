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На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 02.03.2025
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16:03 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/dtp-2002589111.html
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 02.03.2025
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами
Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:03:00+03:00
2025-03-02T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них. "Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами

На внешней стороне МКАД в районе 69-го км восстановили движение после ДТП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них.
"Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
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