https://ria.ru/20250302/dtp-2002589111.html

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 02.03.2025

На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП с тремя машинами

Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:03:00+03:00

2025-03-02T16:03:00+03:00

2025-03-02T16:03:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП с участием трех автомобилей, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них. "Движение на внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250302/dtp-2002573605.html

москва

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва