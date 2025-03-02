https://ria.ru/20250302/dtp-2002583422.html
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 02.03.2025
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:16:00+03:00
2025-03-02T15:16:00+03:00
2025-03-02T15:16:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве с последующим возгоранием одного из них, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 69-го километра МКАД (в районе съезда №69) столкнулись три автомобиля с последующим возгоранием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении дептранса. Ведомство отметило, что движение затруднено на три километра.
https://ria.ru/20250214/mkad-1999405561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД столкнулись три автомобиля
На внешней стороне 69-го км МКАД столкнулись 3 автомобиля, один из них загорелся