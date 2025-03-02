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В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие - РИА Новости, 02.03.2025
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10:55 02.03.2025 (обновлено: 10:57 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html
В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие
В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие - РИА Новости, 02.03.2025
В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие
Автомобиль Audi ночью в воскресенье врезался в здание в центре Великого Новгорода, погибли 3 человека, сообщает Управление ГИБДД региона. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:55:00+03:00
2025-03-02T10:57:00+03:00
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Автомобиль Audi ночью в воскресенье врезался в здание в центре Великого Новгорода, погибли 3 человека, сообщает Управление ГИБДД региона. Уточняется, что в воскресенье в 02:02 ночи в Великом Новгороде на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в здание. Сотрудники автоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия. "В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, спасатели деблокировали погибших, их личности устанавливаются. Как уточняет пресс-служба прокуратура Новгородской области, надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит, насколько хорошо подрядная организация содержала дорогу в зимний период.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
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происшествия, великий новгород, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область
В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие

В центре Великого Новгорода Audi врезалась в здание, три человека погибли

© Фото : Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП в Великом Новгороде
На месте ДТП в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Автомобиль Audi ночью в воскресенье врезался в здание в центре Великого Новгорода, погибли 3 человека, сообщает Управление ГИБДД региона.
Уточняется, что в воскресенье в 02:02 ночи в Великом Новгороде на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в здание. Сотрудники автоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия.
«
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, спасатели деблокировали погибших, их личности устанавливаются.
Как уточняет пресс-служба прокуратура Новгородской области, надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит, насколько хорошо подрядная организация содержала дорогу в зимний период.
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