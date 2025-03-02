https://ria.ru/20250302/dtp-2002548009.html

В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие

В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие - РИА Новости, 02.03.2025

В Великом Новгороде иномарка врезалась в здание, есть погибшие

Автомобиль Audi ночью в воскресенье врезался в здание в центре Великого Новгорода, погибли 3 человека, сообщает Управление ГИБДД региона. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:55:00+03:00

2025-03-02T10:55:00+03:00

2025-03-02T10:57:00+03:00

происшествия

великий новгород

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002548182_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_9dc293bbf36f71beb18bf53ae1ec4943.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Автомобиль Audi ночью в воскресенье врезался в здание в центре Великого Новгорода, погибли 3 человека, сообщает Управление ГИБДД региона. Уточняется, что в воскресенье в 02:02 ночи в Великом Новгороде на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в здание. Сотрудники автоинспекции незамедлительно прибыли на место происшествия. "В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, спасатели деблокировали погибших, их личности устанавливаются. Как уточняет пресс-служба прокуратура Новгородской области, надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит, насколько хорошо подрядная организация содержала дорогу в зимний период.

https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html

великий новгород

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, новгородская область