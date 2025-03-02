https://ria.ru/20250302/diplomaty-2002544244.html
В Панаме раскрыли причины успеха в отношениях с Россией
В Панаме раскрыли причины успеха в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.03.2025
В Панаме раскрыли причины успеха в отношениях с Россией
Диалог РФ и Панамы развивается успешно отчасти благодаря тому, что многие панамские дипломаты изучали международные отношения в России, на ряде направлений он... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:08:00+03:00
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2025-03-02T10:08:00+03:00
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ПАНАМА, 2 мар - РИА Новости. Диалог РФ и Панамы развивается успешно отчасти благодаря тому, что многие панамские дипломаты изучали международные отношения в России, на ряде направлений он позволяет достичь синергии, а наибольший потенциал представляет сотрудничество в области сельского хозяйства, рассказала РИА Новости председатель Национальной коллегии карьерных дипломатов Conadip Лиса Пинсон. "Что касается России, то в диалоге с ней формируется определённая синергия. Прежде всего, торговля и инвестиции остаются ключевыми направлениями отношений. Важную роль играет также образовательная дипломатия и академический обмен. Многие наши коллеги изучали международные отношения в России, что является значительным вкладом", - заявила Пинсон. Новым проектом в сфере образовательных обменов, по словам дипломата, может стать профессиональная подготовка местных аграрных кооперативов и возможность участвовать в образовательных программах в России, "что напрямую укрепит сельскохозяйственный сектор Панамы". "Наибольший потенциал существует в сфере сельского хозяйства, научных исследований, а также в области технологических разработок. Кроме того, нельзя не отметить спортивную дипломатию, в которой Россия обладает значительными достижениями", - добавила Пинсон.
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россия, панама, в мире
В Панаме раскрыли причины успеха в отношениях с Россией
Пинсон: образовательная дипломатия помогла достичь успеха в диалоге Панамы с РФ
ПАНАМА, 2 мар - РИА Новости. Диалог РФ и Панамы развивается успешно отчасти благодаря тому, что многие панамские дипломаты изучали международные отношения в России, на ряде направлений он позволяет достичь синергии, а наибольший потенциал представляет сотрудничество в области сельского хозяйства, рассказала РИА Новости председатель Национальной коллегии карьерных дипломатов Conadip Лиса Пинсон.
"Что касается России
, то в диалоге с ней формируется определённая синергия. Прежде всего, торговля и инвестиции остаются ключевыми направлениями отношений. Важную роль играет также образовательная дипломатия и академический обмен. Многие наши коллеги изучали международные отношения в России, что является значительным вкладом", - заявила Пинсон.
Новым проектом в сфере образовательных обменов, по словам дипломата, может стать профессиональная подготовка местных аграрных кооперативов и возможность участвовать в образовательных программах в России, "что напрямую укрепит сельскохозяйственный сектор Панамы".
"Наибольший потенциал существует в сфере сельского хозяйства, научных исследований, а также в области технологических разработок. Кроме того, нельзя не отметить спортивную дипломатию, в которой Россия обладает значительными достижениями", - добавила Пинсон.