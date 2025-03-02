https://ria.ru/20250302/diplomatiya-2002604168.html
США продолжают обсуждать с Россией работу дипмиссий, заявил Уолтц
США продолжают обсуждать с Россией работу дипмиссий, заявил Уолтц - РИА Новости, 02.03.2025
США продолжают обсуждать с Россией работу дипмиссий, заявил Уолтц
Представители США продолжают обсуждения с Россией по работе дипломатических миссий двух стран, а также по вопросам урегулирования на Украине, заявил советник... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:29:00+03:00
2025-03-02T18:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Представители США продолжают обсуждения с Россией по работе дипломатических миссий двух стран, а также по вопросам урегулирования на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. "Команда госсекретаря (Марко) Рубио на рабочем уровне встречалась с россиянами (по вопросу - ред.) о расширении деятельности посольств. Они фактически закрыты на обеих сторонах. Если мы намерены двигаться вперед в переговорах, то наши посольства должны быть работоспособны. Эти обсуждения происходят, и мы также ведем обсуждения о том, что им нужно увидеть, чтобы закончить эту войну", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Уолтц добавил, что США признают будущие разногласия со всех сторон, но через челночную дипломатию под руководством президента страны Дональда Трампа намерены двигаться вперед.
https://ria.ru/20250302/uscherb-2002549233.html
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в мире, сша, россия, украина, майк уолтц, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Майк Уолтц, Дональд Трамп
США продолжают обсуждать с Россией работу дипмиссий, заявил Уолтц
Советник Трампа Уолтц: США продолжают обсуждать с Россией работу дипмиссий