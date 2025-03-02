https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html

Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше

Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше - РИА Новости, 02.03.2025

Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше

А они ведь там очень внимательно подсчитывают — буквально поштучно — гадости в "международных" СМИ про свою страну. Они — это китайцы, которые только что... РИА Новости, 02.03.2025

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аналитика

китай

сша

агентство по международному развитию сша

украина

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А они ведь там очень внимательно подсчитывают — буквально поштучно — гадости в "международных" СМИ про свою страну. Они — это китайцы, которые только что обнаружили занятный феномен: в феврале этих гадостей стало явно меньше. И задают вопрос почему.Пекинское издание Global Times, которое публикует на эту тему исследование в нескольких частях, приводит несколько ответов, первый и главный из которых — в США прикрыли контору, которая покупала журналистов и прочих экспертов по всему миру. Речь о USAID. Прикрыли, и результат виден мгновенно.А результат примерно такой: с начала года, но особенно в феврале, эти самые ключевые западные СМИ работают по принципу зебры. Сегодня там вдруг появляются серьезные и объективные материалы про, например, Китай. Завтра — злобные и с враньем. Хаос, в общем. Не то что раньше, когда многоголосый хор четко держал заданную тональность.Важный вопрос: сколько этот хор стоил, пока новая администрация не начала ревизию расходов? И здесь Пекин приводит много данных, в которых заодно напоминается, что не USAID единой жила внешняя пропаганда Америки.Первое: закон о стратегической конкурентоспособности от апреля 2021 года. Полтора миллиарда долларов на период 2022-2026 годов в "Фонд по противодействию китайскому влиянию". Деньги надо швырять лопатой "гражданским обществам" и "независимым" — да-да, "независимым" — СМИ по всему миру, в частности чтобы объяснять народам, как на всех плохо влияет китайский проект "Пояс и путь" (то есть фактически все китайские программы развития зарубежных рынков, инфраструктуры торговли и прочего).Второе: вот тут, в тексте закона, проявляется личико USAID как конторы, стоящей на раздаче упомянутых денег при контроле одного из замов госсекретаря США. Однако такая контора — не единственная. Она была обязана "поддерживать и обучать журналистов" всяким и разным технологиям, в том числе для выполнения тех самых задач — насчет "Пояса и пути". Но есть еще Агентство США по глобальным медиа, которое занято тем же, и его вроде как никто не закрывал. И это тоже не весь список.Кстати о технологиях. Вот представьте, в какой-то момент вдруг все кому не лень начали лепить заголовки типа: "Китай добился (в том или этом) успеха, но какой ценой?" Дело не в том, что у успеха всегда есть цена, а в том, что, когда вдруг косяком по миру идут одинаковые заголовки, можно сделать определенные выводы.Третье: ведь понятно же, что не Китаем единым эта система была занята. Просто в данном случае китайцы очень быстро среагировали на перемены. Подробности о том, на кого еще клеветали (и клевещут) — ждем. Например, конкретно как, за какие деньги и конкретно через кого боролись с "влиянием России" и наращивали, извините за выражение, "влияние Украины".И четвертое: так ведь еще есть новый закон — номер 1157, куда более свежий, от сентября прошлого года. И там на очередную пятилетку и на те же цели — только китайские — выделялось уже 1,6 миллиарда. Инфляция ведь.Итак, логика простая: пересох только один кран, и картина в мировых СМИ уже заметно изменилась. Но ведь есть и другие варианты логики происходящего. Например, такой: некоторые СМИ взвыли волком, видя, что из-за своей продажности теряют то доверие, которое у них еще оставалось, и республиканцы это учли. А другие СМИ тем временем пошли в прорыв, оттесняя конкурентов.И вот вам свежий пример. Есть в Гонконге журнал Asia Times, публикует в основном западных экспертов по Азии. Сегодня при заходе на этот сайт вы видите вот какой текст: "Вы устали от промывания мозгов? СМИ вам раз за разом и повсюду говорили, что санкции убьют российскую экономику, что они задушат китайскую отрасль полупроводников, что у России плохи дела на Украине и что китайский рынок недвижимости завалит экономику страны? Наше издание тем временем давало вам факты и вело честную дискуссию о таковых. Поэтому пожертвуйте нам денег вот по этой ссылке".Еще одна версия того, почему чуть-чуть изменился тон антикитайской пропаганды: немножко заврались и застеснялись этого. Китайские наблюдатели нехорошо посмеиваются: эти якобы эксперты и прочие журналисты в первые три дня недели объясняют, что китайская экономика рушится. Во вторые три дня они говорят, что КНР — стратегическая угроза США и Западу, а значит, с экономикой и прочим там все хорошо. А в воскресенье они от этого своего раздвоения личности отдыхают.При этом могут одновременно работать все вышеприведенные версии происходящего.Что сюда можно добавить? Две существенные вещи. Первая: на предстоящей неделе будет ежегодная сессия китайского парламента в полном составе. Обычно к этому событию подгоняется много хорошей статистики, показывающей, сильный Китай или слабый, то есть как обстоят дела с экономикой и что будут делать дальше.Пока что по части уже достигнутого цифры есть такие: за прошлый год рост ВВП на пять процентов (его объем в долларах — почти 19 триллионов). Создано 12,45 миллиона рабочих мест. Экспорт и импорт выросли на 5,5 и 14,4 процента (речь о промышленно-сельскохозяйственной продукции и отдельно об услугах). Ну еще запустили 68 космических кораблей и спутников. Вроде бы неплохо, хотя о подробностях надо будет вести отдельный разговор.И последнее: пока что США развязывают себе руки на европейском направлении, избавляясь от гири на ногах в виде Украины и помешавшихся на украинской теме союзников. Одновременно выясняют, что разорвать российско-китайское партнерство не удастся. И смотрят, какой был толк от прежней пропаганды. А настоящая конфронтация с Китаем всерьез еще не начиналась, так что все впереди. В том числе появление наследников USAID, которые будут меньше жрать денег и больше думать о том, что говорят.

https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250220/bennon-2000307580.html

китай

сша

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аналитика, китай, сша, агентство по международному развитию сша, украина