https://ria.ru/20250302/delo-2002609622.html

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 02.03.2025

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах

Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой в ТЦ "Красный... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:20:00+03:00

2025-03-02T19:20:00+03:00

2025-03-02T19:27:00+03:00

происшествия

мытищи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой в ТЦ "Красный Кит" в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.Ранее в главке МВД по Московской области сообщали, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.

https://ria.ru/20250219/dps-2000396225.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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Начало драки в торговом центре в Мытищах В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. 2025-03-02T19:20 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)