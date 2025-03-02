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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 02.03.2025
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19:20 02.03.2025 (обновлено: 19:27 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/delo-2002609622.html
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах - РИА Новости, 02.03.2025
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах
Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой в ТЦ "Красный... РИА Новости, 02.03.2025
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происшествия
мытищи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой в ТЦ "Красный Кит" в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.Ранее в главке МВД по Московской области сообщали, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.
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мытищи
россия
московская область (подмосковье)
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Начало драки в торговом центре в Мытищах
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале.
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происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Мытищах

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в торговом центре Мытищах

© Фото : соцсетиСитуация у ТЦ "Красный кит" в Мытищах, где произошла стрельба
Ситуация у ТЦ Красный кит в Мытищах, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : соцсети
Ситуация у ТЦ "Красный кит" в Мытищах, где произошла стрельба
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой в ТЦ "Красный Кит" в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее в главке МВД по Московской области сообщали, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.
В подмосковной прокуратуре отмечали, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.
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ПроисшествияМытищиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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