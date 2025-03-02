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Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки - РИА Новости, 02.03.2025
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:42:00+03:00
2025-03-02T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. "Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции. Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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в мире, украина, великобритания, белфаст, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Белфаст, Кир Стармер
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Премьер Стармер: Великобритания выделит Украине более $2 млрд на военные закупки