https://ria.ru/20250302/britaniya-2002617453.html

Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки

Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки - РИА Новости, 02.03.2025

Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки

Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T20:42:00+03:00

2025-03-02T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. "Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции. Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.

https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html

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в мире, украина, великобритания, белфаст, кир стармер