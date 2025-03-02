Рейтинг@Mail.ru
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 02.03.2025 (обновлено: 20:43 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/britaniya-2002617453.html
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки - РИА Новости, 02.03.2025
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки
Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:42:00+03:00
2025-03-02T20:43:00+03:00
в мире
украина
великобритания
белфаст
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер. "Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции. Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
https://ria.ru/20250116/pvo-1994044298.html
украина
великобритания
белфаст
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, белфаст, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Белфаст, Кир Стармер
Британия выделит Украине более двух миллиардов долларов на военные закупки

Премьер Стармер: Великобритания выделит Украине более $2 млрд на военные закупки

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания выделит Украине более 2 миллиардов долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, заявил британский премьер Кир Стармер.
«
"Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 2 миллиардов долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте (столице Северной Ирландии- ред.), создавая рабочие места в нашем... оборонном секторе", - заявил Стармер на пресс-конференции.
Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Британия поставит Украине новую мобильную систему ПВО
16 января, 17:28
 
В миреУкраинаВеликобританияБелфастКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала