https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html

Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области

Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025

Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" захватили в качестве трофея БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:16:00+03:00

2025-03-02T16:16:00+03:00

2025-03-02T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" захватили в качестве трофея БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Вьюга."Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22-го мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой", — сказал собеседник агентства.Боевую машину пехоты передали в соответствующие части российской армии для изучения.Минобороны в пятницу объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.

https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины