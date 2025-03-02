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Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 02.03.2025 (обновлено: 16:57 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html
Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области
Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025
Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области
Военнослужащие группировки войск "Север" захватили в качестве трофея БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:16:00+03:00
2025-03-02T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" захватили в качестве трофея БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Вьюга."Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22-го мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой", — сказал собеседник агентства.Боевую машину пехоты передали в соответствующие части российской армии для изучения.Минобороны в пятницу объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250301/podrazdelenie-2002419124.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Захваченная американская БМП Bradley ВСУ
Захваченная американская БМП Bradley ВСУ
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" захватили американскую БМП Bradley в Курской области

Бойцы "Севера" захватили БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" захватили в качестве трофея БМП Bradley под Старой Сорочиной в Курской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Вьюга.
"Бойцы группировки войск "Север" в ходе боя под Старой Сорочиной Курской области захватили боеспособную украинскую БМП Bradley американского производства. Ремонтная рота 22-го мотострелкового полка эвакуировала ценный трофей с передовой", — сказал собеседник агентства.
Уничтожение десантников ВСУ во время штурма Старой Сорочины в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Бойцы "Севера" при штурме Старой Сорочины уничтожили группу десантников ВСУ
1 марта, 10:10
Боевую машину пехоты передали в соответствующие части российской армии для изучения.
Минобороны в пятницу объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области, оно находится к северу от Старой Сорочины.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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