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В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.03.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:53:00+03:00
2025-03-02T23:53:00+03:00
2025-03-02T23:53:00+03:00
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно - покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников