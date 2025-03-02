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Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США - РИА Новости, 02.03.2025
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17:41 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/bolton-2002597455.html
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США - РИА Новости, 02.03.2025
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:41:00+03:00
2025-03-02T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО. В день выборов в бундестаг, 23 февраля, Мерц заявил, что достижение независимости Германии от США будет его "абсолютным приоритетом". Он также добавил, что характер заявлений Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы". "Я надеюсь, что он оговорился и не имел это в виду серьезно... Подобные заявления дают Трампу зеленый свет на то, чтобы выйти из НАТО!" - заявил Болтон в интервью немецкой газете Bild, комментируя слова Мерца. По мнению экс-советника Трампа, подобные высказывания играют президенту США "на руку", и американский лидер может использовать их в качестве предлога, чтобы дистанцироваться от Европы, при этом Болтон считает, что полное обеспечение своей безопасности европейским странам обошлось бы "практически неисчислимыми" суммами, что, как он утверждает, "едва ли осуществимо" в политическом плане. Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его уже поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20250302/merts-2002592860.html
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хдс/хсс, нато, дональд трамп, джон болтон, европа, сша, в мире
ХДС/ХСС, НАТО, Дональд Трамп, Джон Болтон, Европа, США, В мире
Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США

Болтон: заявления Мерца дают зеленый свет для Трампа к выходу из НАТО

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает "зеленый свет" на выход Соединенных Штатов из НАТО.
В день выборов в бундестаг, 23 февраля, Мерц заявил, что достижение независимости Германии от США будет его "абсолютным приоритетом". Он также добавил, что характер заявлений Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом
Вчера, 16:57
"Я надеюсь, что он оговорился и не имел это в виду серьезно... Подобные заявления дают Трампу зеленый свет на то, чтобы выйти из НАТО!" - заявил Болтон в интервью немецкой газете Bild, комментируя слова Мерца.
По мнению экс-советника Трампа, подобные высказывания играют президенту США "на руку", и американский лидер может использовать их в качестве предлога, чтобы дистанцироваться от Европы, при этом Болтон считает, что полное обеспечение своей безопасности европейским странам обошлось бы "практически неисчислимыми" суммами, что, как он утверждает, "едва ли осуществимо" в политическом плане.
Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его уже поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли.
Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером
Вчера, 13:29
 
ХДС/ХССНАТОДональд ТрампДжон БолтонЕвропаСШАВ мире
 
 
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