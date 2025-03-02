Рейтинг@Mail.ru
Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/bloomberg-2002526979.html
Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности
Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности - РИА Новости, 02.03.2025
Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности
На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:28:00+03:00
2025-03-02T03:28:00+03:00
в мире
украина
лондон
сша
кир стармер
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999029599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c6a28afdebb77c6c2a717636cae494e.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на оборону, пишет Bloomberg."Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят", — говорится в публикации.В статье также указано, что все последние действия европейских политиков были направлены на демонстрацию США, что Европа имеет вес и должна участвовать в переговорах по Украине.Саммит в Лондоне пройдет в воскресенье. Он станет продолжением Парижского саммита по обороне. Участники обсудят укрепление обороноспособность Европы и Украины в более широких масштабах. На мероприятии ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также будут присутствовать делегации из Канады, Германии и Турции.
https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html
https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html
украина
лондон
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999029599_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_aca4e15923eceacfd3b226fd83a0a544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, лондон, сша, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, Лондон, США, Кир Стармер, Великобритания
Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности

Bloomberg: на саммите в Лондоне Стармер призовет Европу принять новую реальность

© AP Photo / Christophe Petit-TessonМинистры иностранных дел
Министры иностранных дел - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Министры иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на оборону, пишет Bloomberg.
"Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Европа приватизировала страх перед Россией
Вчера, 08:00
В статье также указано, что все последние действия европейских политиков были направлены на демонстрацию США, что Европа имеет вес и должна участвовать в переговорах по Украине.
Саммит в Лондоне пройдет в воскресенье. Он станет продолжением Парижского саммита по обороне. Участники обсудят укрепление обороноспособность Европы и Украины в более широких масштабах. На мероприятии ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также будут присутствовать делегации из Канады, Германии и Турции.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Европарламенте призвали Европу "показать зубы"
Вчера, 14:12
 
В миреУкраинаЛондонСШАКир СтармерВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала