Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности
Bloomberg: на саммите в Лондоне Стармер призовет Европу принять новую реальность
© AP Photo / Christophe Petit-TessonМинистры иностранных дел
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Министры иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на оборону, пишет Bloomberg.
"Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят", — говорится в публикации.
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В статье также указано, что все последние действия европейских политиков были направлены на демонстрацию США, что Европа имеет вес и должна участвовать в переговорах по Украине.
Саммит в Лондоне пройдет в воскресенье. Он станет продолжением Парижского саммита по обороне. Участники обсудят укрепление обороноспособность Европы и Украины в более широких масштабах. На мероприятии ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также будут присутствовать делегации из Канады, Германии и Турции.
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