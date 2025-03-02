https://ria.ru/20250302/bloomberg-2002526979.html

Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности

Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности - РИА Новости, 02.03.2025

Европейцев пытаются принудить к принятию жестокой реальности

На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:28:00+03:00

2025-03-02T03:28:00+03:00

2025-03-02T03:28:00+03:00

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кир стармер

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать европейских лидеров принять новую жестокую реальность и увеличить расходы на оборону, пишет Bloomberg."Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят", — говорится в публикации.В статье также указано, что все последние действия европейских политиков были направлены на демонстрацию США, что Европа имеет вес и должна участвовать в переговорах по Украине.Саммит в Лондоне пройдет в воскресенье. Он станет продолжением Парижского саммита по обороне. Участники обсудят укрепление обороноспособность Европы и Украины в более широких масштабах. На мероприятии ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также будут присутствовать делегации из Канады, Германии и Турции.

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html

украина

лондон

сша

великобритания

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в мире, украина, лондон, сша, кир стармер, великобритания