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"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов

"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов - РИА Новости, 02.03.2025

"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов

"Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в... РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Второго марта в гастропространстве "Три вокзала. Депо" прошло празднование Масленицы. На нем "Дзен" установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами", — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что для установления рекорда понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы "Дзена" Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд. "Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России", - пояснили в "Дзене".

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