"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Второго марта в гастропространстве "Три вокзала. Депо" прошло празднование Масленицы. На нем "Дзен" установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами", — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что для установления рекорда понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы "Дзена" Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд. "Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России", - пояснили в "Дзене".
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Второго марта в гастропространстве "Три вокзала. Депо" прошло празднование Масленицы. На нем "Дзен" установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами", — рассказали в пресс-службе.
Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов
Там уточнили, что для установления рекорда понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы "Дзена" Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд.
"Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России", - пояснили в "Дзене".
Тест
Встречаем Масленицу! Хорошо ли вы знаете праздничные традиции?
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.