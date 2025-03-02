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"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов - РИА Новости, 02.03.2025
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17:50 02.03.2025 (обновлено: 18:03 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/bliny-2002598680.html
"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов
"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов - РИА Новости, 02.03.2025
"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов
"Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:50:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Второго марта в гастропространстве "Три вокзала. Депо" прошло празднование Масленицы. На нем "Дзен" установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами", — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что для установления рекорда понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы "Дзена" Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд. "Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России", - пояснили в "Дзене".
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общество, россия, масленица — 2025
Общество, Россия, Масленица — 2025
"Дзен" установил рекорд по скорости выпечки блинов

В Москве Дзен установил рекорд по числу испеченных блинов за час

© Фото : пресс-служба VKДзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов
Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : пресс-служба VK
Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов
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Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Дзен" установил рекорд по числу испеченных блинов, за час в московском гастропространстве "Три вокзала. Депо" специалисты приготовили 1065 блинов и попали в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Второго марта в гастропространстве "Три вокзала. Депо" прошло празднование Масленицы. На нем "Дзен" установил рекорд по количеству испеченных блинов за час вместе с популярными авторами", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба VKДзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов
Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : пресс-служба VK
Дзен попал в Книгу рекордов России по количеству испеченных блинов
Там уточнили, что для установления рекорда понадобилось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара. В приготовлении приняли участие шеф-повара и авторы "Дзена" Григорий Мосин и Алиса Полунина вместе со своими командами. Им нужно было испечь более 711 блинов за 60 минут, чтобы побить прошлый рекорд.
"Процесс фиксировал официальный эксперт Книги рекордов России. В зачет шли только целые круглые блины диаметром не менее 20 сантиметров. Испеченные блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие регламенту. В результате удалось испечь 1065 блинов. Рекорд был достигнут и официально зафиксирован Книгой рекордов России", - пояснили в "Дзене".
Масленица - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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