Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины
Стармер: гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США.
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"Мы сделаем все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир... Великобритания готова поддержать это (гарантии безопасности - ред.) своими войсками на земле и самолетами в воздухе вместе с другими (странами Европы - ред.)... Но для того, чтобы поддержать мир на нашем континенте и преуспеть в этом, эти усилия должны иметь сильную поддержку со стороны США", - приводит слова Стармера газета Telegraph.
Британский премьер также заявил, что отказывается считать США ненадежным союзником, так как Вашингтон десятилетиями был союзником Британии и продолжает им быть.
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"Мы продолжим предоставлять военную помощь (Украине - ред.) и увеличивать экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас", - добавил политик.
При это ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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