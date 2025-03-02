https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002625937.html

Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины

Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 02.03.2025

Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:54:00+03:00

2025-03-02T21:54:00+03:00

2025-03-02T21:54:00+03:00

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Мы сделаем все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир... Великобритания готова поддержать это (гарантии безопасности - ред.) своими войсками на земле и самолетами в воздухе вместе с другими (странами Европы - ред.)... Но для того, чтобы поддержать мир на нашем континенте и преуспеть в этом, эти усилия должны иметь сильную поддержку со стороны США", - приводит слова Стармера газета Telegraph. Британский премьер также заявил, что отказывается считать США ненадежным союзником, так как Вашингтон десятилетиями был союзником Британии и продолжает им быть. "Мы продолжим предоставлять военную помощь (Украине - ред.) и увеличивать экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас", - добавил политик. При это ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html

https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html

https://ria.ru/20250218/sun-2000123215.html

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002608027.html

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