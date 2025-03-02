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Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 02.03.2025
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21:54 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002625937.html
Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины
Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 02.03.2025
Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:54:00+03:00
2025-03-02T21:54:00+03:00
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владимир путин
марко рубио
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Мы сделаем все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир... Великобритания готова поддержать это (гарантии безопасности - ред.) своими войсками на земле и самолетами в воздухе вместе с другими (странами Европы - ред.)... Но для того, чтобы поддержать мир на нашем континенте и преуспеть в этом, эти усилия должны иметь сильную поддержку со стороны США", - приводит слова Стармера газета Telegraph. Британский премьер также заявил, что отказывается считать США ненадежным союзником, так как Вашингтон десятилетиями был союзником Британии и продолжает им быть. "Мы продолжим предоставлять военную помощь (Украине - ред.) и увеличивать экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас", - добавил политик. При это ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250217/starmer-1999735488.html
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html
https://ria.ru/20250218/sun-2000123215.html
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002608027.html
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в мире, россия, украина, сша, кир стармер, владимир путин, марко рубио, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Россия, Украина, США, Кир Стармер, Владимир Путин, Марко Рубио, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Британский премьер призвал США поддержать гарантии безопасности для Украины

Стармер: гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального саммита в Лондоне заявил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину
17 февраля, 01:54
«
"Мы сделаем все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир... Великобритания готова поддержать это (гарантии безопасности - ред.) своими войсками на земле и самолетами в воздухе вместе с другими (странами Европы - ред.)... Но для того, чтобы поддержать мир на нашем континенте и преуспеть в этом, эти усилия должны иметь сильную поддержку со стороны США", - приводит слова Стармера газета Telegraph.
Британский премьер также заявил, что отказывается считать США ненадежным союзником, так как Вашингтон десятилетиями был союзником Британии и продолжает им быть.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 21:40
«
"Мы продолжим предоставлять военную помощь (Украине - ред.) и увеличивать экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас", - добавил политик.
При это ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине
18 февраля, 17:57
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Мир важнее гарантий безопасности Украине, заявил Рубио
Вчера, 19:10
 
В миреРоссияУкраинаСШАКир СтармерВладимир ПутинМарко РубиоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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