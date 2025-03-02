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ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент - РИА Новости, 02.03.2025
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19:08 02.03.2025 (обновлено: 19:15 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент - РИА Новости, 02.03.2025
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:08:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News. &quot;План в том, чтобы Европейский союз предоставил эти (гарантии - ред.) безопасности, а не НАТО&quot;, - сказал он.
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в мире, сша, украина, скотт бессент, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Скотт Бессент, НАТО, Евросоюз
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент

Глава Минфина США Бессент: ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News.
«

"План в том, чтобы Европейский союз предоставил эти (гарантии - ред.) безопасности, а не НАТО", - сказал он.

Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Белом доме призвали не обсуждать сейчас гарантии безопасности Украины
Вчера, 18:24
 
В миреСШАУкраинаСкотт БессентНАТОЕвросоюз
 
 
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