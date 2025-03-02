https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент - РИА Новости, 02.03.2025
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:08:00+03:00
2025-03-02T19:08:00+03:00
2025-03-02T19:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News. "План в том, чтобы Европейский союз предоставил эти (гарантии - ред.) безопасности, а не НАТО", - сказал он.
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В мире, США, Украина, Скотт Бессент, НАТО, Евросоюз
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
Глава Минфина США Бессент: ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине