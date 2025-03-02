https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html

ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент

ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент - РИА Новости, 02.03.2025

ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент

План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:08:00+03:00

2025-03-02T19:08:00+03:00

2025-03-02T19:15:00+03:00

в мире

сша

украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. План США заключается в том, что именно Евросоюз, а не НАТО должен отвечать за будущие гарантии безопасности Украине, заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News. "План в том, чтобы Европейский союз предоставил эти (гарантии - ред.) безопасности, а не НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002603276.html

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в мире, сша, украина, скотт бессент, нато, евросоюз