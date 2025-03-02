https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002601602.html
В США призвали Европу лидировать в обеспечении безопасности Украины
В США призвали Европу лидировать в обеспечении безопасности Украины - РИА Новости, 02.03.2025
В США призвали Европу лидировать в обеспечении безопасности Украины
Европейские страны должны лидировать в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины, а также в вопросе усиления собственной обороны, заявил советник... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:14:00+03:00
2025-03-02T18:14:00+03:00
2025-03-02T18:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны должны лидировать в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины, а также в вопросе усиления собственной обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Необходимо, чтобы европейцы лидировали в обеспечении будущих гарантий безопасности (Украины - ред.) в рамках вклада Европы в собственную оборону", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Уолтц добавил, что Великобритания и Франция ведут разговоры об отправке собственных военных на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву, однако предложил "не заходить слишком далеко вперед" в этом вопросе.
https://ria.ru/20250302/nato-2002601340.html
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в мире, украина, сша, европа, майк уолтц
В мире, Украина, США, Европа, Майк Уолтц
В США призвали Европу лидировать в обеспечении безопасности Украины
Уолтц: ЕС должен лидировать в обеспечении гарантий безопасности Украины