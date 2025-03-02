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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:50:00+03:00
2025-03-02T10:50:00+03:00
2025-03-02T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250207/bpla-1998085544.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью