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В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025

В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку

Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:47:00+03:00

2025-03-02T15:47:00+03:00

2025-03-02T15:47:00+03:00

происшествия

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. По данным ГАИ, в 10.20 мск в Азове водитель автобуса "Волгобас", ехавший по маршруту №2, при повороте на улице Ленина наехал на пешехода, женщину 1947 года рождения. "В результате ДТП пешеход скончалась", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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происшествия, авто, азов, ростовская область, гибдд мвд рф