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В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025
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15:47 02.03.2025
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В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку
В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 02.03.2025
В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку
Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:47:00+03:00
2025-03-02T15:47:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. По данным ГАИ, в 10.20 мск в Азове водитель автобуса "Волгобас", ехавший по маршруту №2, при повороте на улице Ленина наехал на пешехода, женщину 1947 года рождения. "В результате ДТП пешеход скончалась", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, азов, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Азов, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В Ростовской области автобус насмерть сбил пенсионерку

Маршрутный автобус насмерть сбил пенсионерку в Азове Ростовской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар – РИА Новости. Маршрутный автобус в городе Азов Ростовской области насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По данным ГАИ, в 10.20 мск в Азове водитель автобуса "Волгобас", ехавший по маршруту №2, при повороте на улице Ленина наехал на пешехода, женщину 1947 года рождения.
"В результате ДТП пешеход скончалась", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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