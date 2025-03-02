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В ДТП с автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали - РИА Новости, 02.03.2025
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14:51 02.03.2025
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В ДТП с автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали
В ДТП с автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали - РИА Новости, 02.03.2025
В ДТП с автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали
Семь человек погибли, 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом в мьянманском штате Шан, сообщает РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:51:00+03:00
2025-03-02T14:51:00+03:00
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БАНГКОК, 2 мар – РИА Новости. Семь человек погибли, 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом в мьянманском штате Шан, сообщает в воскресенье Пожарный департамент Мьянмы, выполняющий в стране функции службы чрезвычайных ситуаций. Авария произошла около 20.00 (15.30 мск) в районе города Кенгтунг, районного центра одноименного района в штате Шан, говорится в сообщении. Автобус, следовавший из города Тхачилек в штате Шан в город Мандалай (второй по величине город Мьянмы, столица страны в XIX веке – ред.), в котором находились 32 пассажира и водитель, вылетел с горной дороги на вираже и упал со склона горы. Две женщины и пятеро мужчин погибли на месте, 25 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Кенгтунга, сообщает Пожарная служба Мьянмы. В операции по спасению пострадавших в ДТП участвовали 15 единиц спецтранспорта с экипажами, включая автомобили, оборудованные для поиска и спасения и пожарные машины, а также автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении. Пожарная служба не сообщает о наличии среди пассажиров автобуса иностранных граждан, однако по условиям действующего в Мьянме особого режима в связи с боевыми действиями между правительственными войсками и этническими повстанческими вооруженными группами в ряде регионов страны, в том числе в штате Шан, иностранцам не разрешается въезжать в Мьянму через сухопутные границы и не разрешается посещать районы, закрытые для посещения иностранцев. Въезд в страну иностранным гражданам, в том числе по электронным туристическим визам, сейчас разрешен только через аэропорты городов Янгон, Нейпьидо и Мандалай и погранпереход из Таиланда в город Кодаун на юге страны.
https://ria.ru/20250301/bolivija-2002485659.html
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в мире, мьянма, шан (мьянма), мандалай (округ)
В мире, Мьянма, Шан (Мьянма), Мандалай (округ)
В ДТП с автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали

В ДТП с междугородним автобусом в Мьянме погибли семь человек, еще 25 пострадали

© РИА Новости / Фото: Александр ТкачевМьянма
Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Фото: Александр Ткачев
Мьянма. Архивное фото
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БАНГКОК, 2 мар – РИА Новости. Семь человек погибли, 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом в мьянманском штате Шан, сообщает в воскресенье Пожарный департамент Мьянмы, выполняющий в стране функции службы чрезвычайных ситуаций.
Авария произошла около 20.00 (15.30 мск) в районе города Кенгтунг, районного центра одноименного района в штате Шан, говорится в сообщении. Автобус, следовавший из города Тхачилек в штате Шан в город Мандалай (второй по величине город Мьянмы, столица страны в XIX веке – ред.), в котором находились 32 пассажира и водитель, вылетел с горной дороги на вираже и упал со склона горы.
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Две женщины и пятеро мужчин погибли на месте, 25 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Кенгтунга, сообщает Пожарная служба Мьянмы.
В операции по спасению пострадавших в ДТП участвовали 15 единиц спецтранспорта с экипажами, включая автомобили, оборудованные для поиска и спасения и пожарные машины, а также автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.
Пожарная служба не сообщает о наличии среди пассажиров автобуса иностранных граждан, однако по условиям действующего в Мьянме особого режима в связи с боевыми действиями между правительственными войсками и этническими повстанческими вооруженными группами в ряде регионов страны, в том числе в штате Шан, иностранцам не разрешается въезжать в Мьянму через сухопутные границы и не разрешается посещать районы, закрытые для посещения иностранцев. Въезд в страну иностранным гражданам, в том числе по электронным туристическим визам, сейчас разрешен только через аэропорты городов Янгон, Нейпьидо и Мандалай и погранпереход из Таиланда в город Кодаун на юге страны.
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