https://ria.ru/20250302/ataka-2002599045.html

Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани

Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 02.03.2025

Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:53:00+03:00

2025-03-02T17:53:00+03:00

2025-03-02T17:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после атаки на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае Владимир Зеленский может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов" - своего рода "антиКарнеги" (Дейл Карнеги – американский педагог, автор книги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей"). Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. КС осуществляет подачу топлива в штатном режиме. "Зеленский атакой на "Турецкий поток" может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов", своего рода антиКарнеги", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, атакуя "Турецкий поток", решил ударить, прежде всего, по экономическим интересам Турции и благополучию европейских стран, которые оказывают помощь и поддержку Украине. "Турция зарабатывает немалые деньги от транспортировки российского газа по своей территории в европейские страны", - подчеркнул Рогов. Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250302/gosduma-2002560032.html

https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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