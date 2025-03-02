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Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 02.03.2025 (обновлено: 17:54 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ataka-2002599045.html
Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани
Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 02.03.2025
Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:53:00+03:00
2025-03-02T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
турция
черное море
владимир рогов
владимир зеленский
турецкий поток
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после атаки на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае Владимир Зеленский может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов" - своего рода "антиКарнеги" (Дейл Карнеги – американский педагог, автор книги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей"). Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. КС осуществляет подачу топлива в штатном режиме. "Зеленский атакой на "Турецкий поток" может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов", своего рода антиКарнеги", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, атакуя "Турецкий поток", решил ударить, прежде всего, по экономическим интересам Турции и благополучию европейских стран, которые оказывают помощь и поддержку Украине. "Турция зарабатывает немалые деньги от транспортировки российского газа по своей территории в европейские страны", - подчеркнул Рогов. Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250302/gosduma-2002560032.html
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украина, турция, черное море, владимир рогов, владимир зеленский, турецкий поток, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Турция, Черное море, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Турецкий поток, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Рогов прокомментировал атаку Киева на станцию "Турецкого потока" на Кубани

Рогов назвал Зеленского антиКарнеги после атаки на станцию "Турецкого потока"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после атаки на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае Владимир Зеленский может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов" - своего рода "антиКарнеги" (Дейл Карнеги – американский педагог, автор книги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей").
Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. КС осуществляет подачу топлива в штатном режиме.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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"Зеленский атакой на "Турецкий поток" может стать автором книги "Как из друзей сделать врагов", своего рода антиКарнеги", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский, атакуя "Турецкий поток", решил ударить, прежде всего, по экономическим интересам Турции и благополучию европейских стран, которые оказывают помощь и поддержку Украине.
"Турция зарабатывает немалые деньги от транспортировки российского газа по своей территории в европейские страны", - подчеркнул Рогов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТурцияЧерное мореВладимир РоговВладимир ЗеленскийТурецкий потокВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
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