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В ЕП призвали к созданию в Европе армии - РИА Новости, 02.03.2025
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14:38 02.03.2025 (обновлено: 14:41 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/armiya-2002580527.html
В ЕП призвали к созданию в Европе армии
В ЕП призвали к созданию в Европе армии - РИА Новости, 02.03.2025
В ЕП призвали к созданию в Европе армии
Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:38:00+03:00
2025-03-02T14:41:00+03:00
в мире
сша
европа
манфред вебер
антонио таяни
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии. "Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать - Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Слишком много времени было потрачено попусту... Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию", - заявил он в интервью медиагруппе Funke. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
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в мире, сша, европа, манфред вебер, антонио таяни, жозеп боррель, евросоюз, европарламент
В мире, США, Европа, Манфред Вебер, Антонио Таяни, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент
В ЕП призвали к созданию в Европе армии

Глава фракции ЕП Вебер призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии.
"Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать - Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Слишком много времени было потрачено попусту... Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию", - заявил он в интервью медиагруппе Funke.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона.
Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали планы ЕС о создании армии
18 февраля, 12:26
 
В миреСШАЕвропаМанфред ВеберАнтонио ТаяниЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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