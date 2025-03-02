https://ria.ru/20250302/armiya-2002580527.html

В ЕП призвали к созданию в Европе армии

В ЕП призвали к созданию в Европе армии - РИА Новости, 02.03.2025

В ЕП призвали к созданию в Европе армии

Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:38:00+03:00

2025-03-02T14:38:00+03:00

2025-03-02T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии. "Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать - Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Слишком много времени было потрачено попусту... Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию", - заявил он в интервью медиагруппе Funke. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.

https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html

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в мире, сша, европа, манфред вебер, антонио таяни, жозеп боррель, евросоюз, европарламент