В ЕП призвали к созданию в Европе армии
Глава фракции ЕП Вебер призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер на фоне смены риторики США призвал сделать первые шаги к созданию европейской армии.
"Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать - Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Слишком много времени было потрачено попусту... Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию", - заявил он в интервью медиагруппе Funke.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона.
Различные мнения о возможности создания единой европейской армии звучали в ЕС на протяжении прошлого года. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель называл несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.
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