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Во время беспорядков в Афинах повредили памятник Зевса Олимпийского - РИА Новости, 02.03.2025
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11:50 02.03.2025 (обновлено: 11:51 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/afiny-2002553746.html
Во время беспорядков в Афинах повредили памятник Зевса Олимпийского
Во время беспорядков в Афинах повредили памятник Зевса Олимпийского - РИА Новости, 02.03.2025
Во время беспорядков в Афинах повредили памятник Зевса Олимпийского
В ходе беспорядков в Афинах 28 февраля ущерб нанесен археологическому памятнику Зевса Олимпийского – повреждено ограждение, разбиты мраморные фрагменты с... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:50:00+03:00
2025-03-02T11:51:00+03:00
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. В ходе беспорядков в Афинах 28 февраля ущерб нанесен археологическому памятнику Зевса Олимпийского – повреждено ограждение, разбиты мраморные фрагменты с мостовой древнего храма, сообщило министерство культуры Греции. В пятницу на площади Синтагма возле парламента прошел огромный митинг в память о 57 погибших в железнодорожной катастрофе в Темпи в 2023 году. Число участников оценивают в сотни тысяч. Греческая полиция после провокации группы неизвестных разогнала митинг, применив десятки светошумовых гранат и слезоточивый газ, ранен фоторепортер, беспорядки продолжались несколько часов. Хулиганы били молотками мраморные плиты на площади и лестницы гостиниц, забрасывали камнями полицейских. Участники беспорядков перелезли и через ограждение древнего храма Зевса Олимпийского в центре Афин. "Во время недавних инцидентов на археологическом участке храма Зевса Олимпийского был нанесен ущерб ограждению участка, а также сняты мраморные фрагменты с мостовой древнего храма, которые были вытащены за пределы археологического участка людьми, вторгшимися на участок, на тротуар проспекта Амалиас. Мраморные фрагменты были найдены сотрудниками Эфората древностей Афин", - говорится в сообщении министерства, поступившем в РИА Новости. Кроме того, были сняты навесные замки, ключи и огнетушители. Все они уже заменены сотрудниками Эфората. Помимо этого, в результате вандализма были серьезно повреждены пять из семи витрин магазинов цветов и сувениров возле парламента Греции на площади Синтагма, витрины нуждаются в замене. "Однако магазин продолжает работать в обычном режиме", - сообщило министерство.
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Применение слезоточивого газа полицией в Афинах
Полиция взрывает светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ на митинге в Афинах, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, парламент греции, греция, новости культуры, архитектура
В мире, Парламент Греции, Греция, Новости культуры, Архитектура
Во время беспорядков в Афинах повредили памятник Зевса Олимпийского

Минкульт Греции рассказал об ущербе памятнику Зевса из-за беспорядков в Афинах

© Getty Images / NurPhoto / Sophia PotsiУчастники беспорядков в Афинах. 28 февраля 2025
Участники беспорядков в Афинах. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Getty Images / NurPhoto / Sophia Potsi
Участники беспорядков в Афинах. 28 февраля 2025
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. В ходе беспорядков в Афинах 28 февраля ущерб нанесен археологическому памятнику Зевса Олимпийского – повреждено ограждение, разбиты мраморные фрагменты с мостовой древнего храма, сообщило министерство культуры Греции.
В пятницу на площади Синтагма возле парламента прошел огромный митинг в память о 57 погибших в железнодорожной катастрофе в Темпи в 2023 году. Число участников оценивают в сотни тысяч. Греческая полиция после провокации группы неизвестных разогнала митинг, применив десятки светошумовых гранат и слезоточивый газ, ранен фоторепортер, беспорядки продолжались несколько часов. Хулиганы били молотками мраморные плиты на площади и лестницы гостиниц, забрасывали камнями полицейских.
Участники беспорядков перелезли и через ограждение древнего храма Зевса Олимпийского в центре Афин.
"Во время недавних инцидентов на археологическом участке храма Зевса Олимпийского был нанесен ущерб ограждению участка, а также сняты мраморные фрагменты с мостовой древнего храма, которые были вытащены за пределы археологического участка людьми, вторгшимися на участок, на тротуар проспекта Амалиас. Мраморные фрагменты были найдены сотрудниками Эфората древностей Афин", - говорится в сообщении министерства, поступившем в РИА Новости.
Кроме того, были сняты навесные замки, ключи и огнетушители. Все они уже заменены сотрудниками Эфората.
Помимо этого, в результате вандализма были серьезно повреждены пять из семи витрин магазинов цветов и сувениров возле парламента Греции на площади Синтагма, витрины нуждаются в замене. "Однако магазин продолжает работать в обычном режиме", - сообщило министерство.
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