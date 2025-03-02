В ИЭА заявили, что военная техника США является военным трофеем
Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: переданная США техника является военным трофеем
© AP Photo / Rahmat GulАфганский десантник
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский десантник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военная техника, переданная США своим бывшим союзникам в Афганистане и позже захваченная у вооруженных сил прежнего режима, является военным трофеем Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил в воскресенье пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед в интервью государственному телеканалу RTA.
Пресс-секретарь отверг призыв президента США Дональда Трампа вернуть эту технику, а также заявление главы Белого дома о том, что аэродром Баграм якобы теперь контролируется Китаем.
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"Исламский эмират захватил вооружение, переданное США бывшей афганской администрации, в качестве трофея. С помощью этого вооружения мы защищаем нашу страну и не даем врагам возможности действовать против нас", - цитирует телеканал слова Моджахеда.
Пресс-секретарь ИЭА посоветовал американской администрации не делать громких заявлений под давлением эмоций.
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"Им не стоит делать эмоциональных заявлений, они не должны говорить, не располагая точной информацией. Я бы хотел, чтобы команда Трампа дала ему это понять, предоставив верную информацию об Афганистане", - сказал чиновник.
Он также прокомментировал вопрос о бывшей американской военной базе в Баграме.
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"Теперь он (Трамп - ред.) утверждает, что Баграм находится в руках китайцев. Но Баграм в настоящее время находится в руках сил Исламского эмирата Афганистан. Здесь нет ни одного вооруженного китайца", - цитирует Моджахеда RTA.
Официальный представитель ИЭА также высказался по вопросу военных самолетов и вертолетов, угнанных летчиками свергнутого республиканского правительства в Узбекистан.
"Во время официальных встреч с представителями Узбекистана мы неоднократно заявляли о том, что вертолеты принадлежат Афганистану и должны быть переданы нам. Возможно, Америка оказывает давление на эту страну. В любом случае, мы по-прежнему хотим, чтобы собственность Афганистана была передана Афганистану", - подчеркнул Моджахед.
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