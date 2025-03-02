https://ria.ru/20250302/afganistan-2002605985.html

В ИЭА заявили, что военная техника США является военным трофеем

В ИЭА заявили, что военная техника США является военным трофеем - РИА Новости, 02.03.2025

В ИЭА заявили, что военная техника США является военным трофеем

Военная техника, переданная США своим бывшим союзникам в Афганистане и позже захваченная у вооруженных сил прежнего режима, является военным трофеем Исламского... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:50:00+03:00

2025-03-02T18:50:00+03:00

2025-03-02T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военная техника, переданная США своим бывшим союзникам в Афганистане и позже захваченная у вооруженных сил прежнего режима, является военным трофеем Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), заявил в воскресенье пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед в интервью государственному телеканалу RTA. Пресс-секретарь отверг призыв президента США Дональда Трампа вернуть эту технику, а также заявление главы Белого дома о том, что аэродром Баграм якобы теперь контролируется Китаем. "Исламский эмират захватил вооружение, переданное США бывшей афганской администрации, в качестве трофея. С помощью этого вооружения мы защищаем нашу страну и не даем врагам возможности действовать против нас", - цитирует телеканал слова Моджахеда. Пресс-секретарь ИЭА посоветовал американской администрации не делать громких заявлений под давлением эмоций. "Им не стоит делать эмоциональных заявлений, они не должны говорить, не располагая точной информацией. Я бы хотел, чтобы команда Трампа дала ему это понять, предоставив верную информацию об Афганистане", - сказал чиновник. Он также прокомментировал вопрос о бывшей американской военной базе в Баграме. "Теперь он (Трамп - ред.) утверждает, что Баграм находится в руках китайцев. Но Баграм в настоящее время находится в руках сил Исламского эмирата Афганистан. Здесь нет ни одного вооруженного китайца", - цитирует Моджахеда RTA. Официальный представитель ИЭА также высказался по вопросу военных самолетов и вертолетов, угнанных летчиками свергнутого республиканского правительства в Узбекистан. "Во время официальных встреч с представителями Узбекистана мы неоднократно заявляли о том, что вертолеты принадлежат Афганистану и должны быть переданы нам. Возможно, Америка оказывает давление на эту страну. В любом случае, мы по-прежнему хотим, чтобы собственность Афганистана была передана Афганистану", - подчеркнул Моджахед.

https://ria.ru/20241224/nyt-1991104687.html

https://ria.ru/20250301/afganistan-2002395856.html

https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html

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