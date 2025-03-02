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В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов - РИА Новости, 02.03.2025
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06:22 02.03.2025 (обновлено: 06:27 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/afganistan-2002530685.html
В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов
В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов - РИА Новости, 02.03.2025
В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов
Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока Афганистана после трехмесячного перерыва в вещании разрешило телеканалу "Арзу ТВ" возобновить... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T06:22:00+03:00
2025-03-02T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока Афганистана после трехмесячного перерыва в вещании разрешило телеканалу "Арзу ТВ" возобновить работу, сообщил новостной портал Ariana news. В начале декабря 2024 года студия телеканала "Арзу ТВ" в Кабуле была закрыта министерством добродетели и порока "во имя пропаганды исламских ценностей, во избежание неправомерного использования средств массовой информации и для поддержания общественного порядка". При проведении обыска в студии были арестованы семеро сотрудников телеканала, а производственное оборудование было конфисковано. На дверях офиса телеканала появилось объявление о том, что "в связи с трансляцией аморальных и вульгарных сериалов этот офис опечатан до дальнейшего уведомления". По данным правозащитников Центра афганской журналистики (AFJC), телеканал транслировал в том числе турецкие сериалы, переведенные на язык дари. "Исламский эмират привержен поддержке средств массовой информации и свободе выражения мнений в Афганистане на основе исламских и национальных ценностей", - заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер, комментируя возобновление работы телеканала. Ассоциация независимых журналистов Афганистана поддержала решение министерства и выразила благодарность властям за их "поддержку свободных СМИ". "Мы благодарим Исламский эмират за его политику поддержки свободных СМИ в Афганистане и призываем всех официальных лиц в ИЭА продолжать всестороннее сотрудничество с "Арзу ТВ", как и прежде", - заявил глава ассоциации Ходжатулла Моджаддеди. Руководство телеканала также выразило удовлетворение возобновлением работы кабульской студии. "Во время сегодняшней встречи с представителями министерства добродетели и порока мы объяснили, что "Арзу ТВ" всегда было нейтральным и независимым средством массовой информации. Наша приверженность нейтралитету и предоставлению точной и прозрачной информации остается неизменной. Исходя из этого, мы возобновили нашу деятельность в Кабуле", - цитирует издание заявление директора телеканала Басира Обейда.
https://ria.ru/20250216/afganistan-1999723960.html
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в мире, афганистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Кабул (город)
В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов

Закрытый в декабре из-за сериалов афганский телеканал Арзу ТВ возобновил работу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока Афганистана после трехмесячного перерыва в вещании разрешило телеканалу "Арзу ТВ" возобновить работу, сообщил новостной портал Ariana news.
В начале декабря 2024 года студия телеканала "Арзу ТВ" в Кабуле была закрыта министерством добродетели и порока "во имя пропаганды исламских ценностей, во избежание неправомерного использования средств массовой информации и для поддержания общественного порядка". При проведении обыска в студии были арестованы семеро сотрудников телеканала, а производственное оборудование было конфисковано. На дверях офиса телеканала появилось объявление о том, что "в связи с трансляцией аморальных и вульгарных сериалов этот офис опечатан до дальнейшего уведомления". По данным правозащитников Центра афганской журналистики (AFJC), телеканал транслировал в том числе турецкие сериалы, переведенные на язык дари.
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"Исламский эмират привержен поддержке средств массовой информации и свободе выражения мнений в Афганистане на основе исламских и национальных ценностей", - заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер, комментируя возобновление работы телеканала.
Ассоциация независимых журналистов Афганистана поддержала решение министерства и выразила благодарность властям за их "поддержку свободных СМИ". "Мы благодарим Исламский эмират за его политику поддержки свободных СМИ в Афганистане и призываем всех официальных лиц в ИЭА продолжать всестороннее сотрудничество с "Арзу ТВ", как и прежде", - заявил глава ассоциации Ходжатулла Моджаддеди.
Руководство телеканала также выразило удовлетворение возобновлением работы кабульской студии. "Во время сегодняшней встречи с представителями министерства добродетели и порока мы объяснили, что "Арзу ТВ" всегда было нейтральным и независимым средством массовой информации. Наша приверженность нейтралитету и предоставлению точной и прозрачной информации остается неизменной. Исходя из этого, мы возобновили нашу деятельность в Кабуле", - цитирует издание заявление директора телеканала Басира Обейда.
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