В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов
Закрытый в декабре из-за сериалов афганский телеканал Арзу ТВ возобновил работу
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока Афганистана после трехмесячного перерыва в вещании разрешило телеканалу "Арзу ТВ" возобновить работу, сообщил новостной портал Ariana news.
В начале декабря 2024 года студия телеканала "Арзу ТВ" в Кабуле была закрыта министерством добродетели и порока "во имя пропаганды исламских ценностей, во избежание неправомерного использования средств массовой информации и для поддержания общественного порядка". При проведении обыска в студии были арестованы семеро сотрудников телеканала, а производственное оборудование было конфисковано. На дверях офиса телеканала появилось объявление о том, что "в связи с трансляцией аморальных и вульгарных сериалов этот офис опечатан до дальнейшего уведомления". По данным правозащитников Центра афганской журналистики (AFJC), телеканал транслировал в том числе турецкие сериалы, переведенные на язык дари.
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"Исламский эмират привержен поддержке средств массовой информации и свободе выражения мнений в Афганистане на основе исламских и национальных ценностей", - заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер, комментируя возобновление работы телеканала.
Ассоциация независимых журналистов Афганистана поддержала решение министерства и выразила благодарность властям за их "поддержку свободных СМИ". "Мы благодарим Исламский эмират за его политику поддержки свободных СМИ в Афганистане и призываем всех официальных лиц в ИЭА продолжать всестороннее сотрудничество с "Арзу ТВ", как и прежде", - заявил глава ассоциации Ходжатулла Моджаддеди.
Руководство телеканала также выразило удовлетворение возобновлением работы кабульской студии. "Во время сегодняшней встречи с представителями министерства добродетели и порока мы объяснили, что "Арзу ТВ" всегда было нейтральным и независимым средством массовой информации. Наша приверженность нейтралитету и предоставлению точной и прозрачной информации остается неизменной. Исходя из этого, мы возобновили нашу деятельность в Кабуле", - цитирует издание заявление директора телеканала Басира Обейда.
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